Šalia Jūros šventėje dalyvaujančio šeimininko, prekiaujančio medžio dirbiniais, palapinės Kaukas turi savo lovą ir stendą, skelbiantį, kad jis labai mėgsta paglostymus, o mainais prašo paaukoti prieglaudai.

Pirmąją Jūros šventės dieną Kaukui pavyko „priglostyti“ 213, 31 euro, šeštadienį – 344,49 euro. Dosnių glostytojų Kaukas mugėje laukė ir sekmadienį – jį buvo galima rasti Danės gatvėje, einant link buvusio „Teo“ pastato.

„Kodėl renkame „Linksmosioms pėdutėms“? Mano, Kauko šeimininko, nuomone, tai yra viena iš geriausių gyvūnų prieglaudų Lietuvoje, nes pas juos šunys ne egzistuoja, o gyvena.

Jie išeina pasivaikščioti kelis kartus per savaitę prie jūros, jie socializuojami, ruošiami gyventi šeimose, bet kam neatiduodami, net minties nebūna pririšti šunį prie grandinės, netgi atvirkščiai – jie gelbėja šunis nuo kalėjimo prie grandinės“, – sprendimą paremti būtent šią prieglaudą „Vakarų ekspresui“ paaiškino Kauko šeimininkas Aivaras Norbutas.

Jis pasakojo, kad ryšys su Klaipėdos gyvūnų prieglauda užsimezgė prieš keletą metų, kai prieglauda užsakė pagaminti medinių prizų bėgimo su šunimis laimėtojams. Nuo to laiko Norbutų šeima remia „Linksmąsias pėdutes“.

„Idėja rinkti labdarą Kaukui atėjo pernai, kai dėl koronaviruso įtakos mugėse atsirado didesni tarpai tarp prekybininkų palapinių. Kaukas visada nuo pat vaikystės su manimi važinėja po muges, tik visada gulėdavo palapinėje po stalu.

Pernai rugsėjį Kaukas su savo trečiąja žmona susilaukė dvylikos vaikų ir dalyvaujant rudeninėje mugėje Kaune pagalvojau, ko jis čia guli po stalu. Išnešiau jo lovą iš po stalo į priekį, ranka užrašiau plakatą, kad tai daugiavaikis tėvas, kuris prašo paramos vaikų maistui. Galvojau, kad žmonės sumes kokius 10-20 eurų. Bet žmonės per tą savaitgalį sumetė daugiau nei 300 eurų.

Už šimtą dešimt nupirkom maisto Kauko vaikams, o likusių tiesiog negalėjome sau pasilikti ir nusprendėme globoti „Linksmąsias pėdutes“. Nuo to laiko jis ir renka pinigus. Pernai per rugsėjį Kaukas uždirbo, atrodo, 570 eurų, šiemet Šventojoje per penkias mugės dienas surinko 580 eurų. Taigi, Kaukas yra mecenatas, filantropas, kaip jį vadina „Linksmosios pėdutės“, daro gerus darbus“, – žvelgdamas į „dirbantį“ augintinį pasakojo A. Norbutas.

Aštuonerių metų Kaukui, kurį A. Norbutas įsigijo iš veislyno Danijoje, žmonių dėmesys labai patinka, jis trokšta paglostymų ir pakasymų. Nors paprastai jis yra aktyvus šuo ir prašosi dėmesio, mugėse ramiai guli savo lovoje ir laukia glostymų.

Pasak šeimininko, kai kurie žmonės net sugalvoja, kad šuo prišertas migdomųjų, kad būtų toks ramus, tačiau taip tikrai nėra. Iš tiesų – vos per kelias sekundes ramus, snaudžiantis Kaukas virsta tikru viesulu – šeimininkui užteko parodyti jam pagaliuką, kad visi miegai išlakstytų.

„Užtenka pamojuoti pagaliuku palei nosį ir pasakyti „atnešk“, ir jis nuneš visus stalus į šoną. Šiandien jau taip darė“, – juokėsi A. Norbutas.

Kaukas jau atpažįstamas, turi savo profilį „Facebook“. Neretai žmonės prieina tiesiog gatvėje ir paduoda po keletą eurų į „Linksmųjų pėdučių“ fondą. Kai Kaukas mugėse renka paramą „linksmučiams“, kiekvienos dienos vakare viešai pateikiama ataskaita, kiek pinigų pavyko surinkti.

„Filantropo“ Kauko šeimininkas sakė, kad reikės pasigaminti dar vieną plakatą su papildoma informacija žmonėms, kurie praeidami komentuoja, kad šuo esą yra kankinamas.

„Plakate pirmu numeriu bus parašyta „Aš – ne miręs“. Antra – „Aš nesergu“, trečia – „Manimi šeimininkas rūpinasi gerai“, ketvirta – „Man užtenka ir maisto, ir vandens“. Nes žmonės dažnai sugalvoja, kad šuniui karšta, kad jis blogai jaučiasi ir panašiai. Tai, kad jis miega viešoje vietoje, nereiškia, kad jis blogai jaučiasi. Šunys miega po 18 valandų per parą, normalu, kad jis visą laiką nebus aktyvus“, – paaiškino šeimininkas.

Kelmės rajone gyvenanti Norbutų šeima iš viso augina devynis šunis: tris lygiaplaukius retriverius, du auksinius retriverius, tris Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielius ir vieną kinų kuoduotąjį.