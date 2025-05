8 priežastys, kodėl su kate gyventi geriau

1. Kačių veidai panašūs į kūdikių veidus

Daugelio naminių kačių veidai turi bruožų, dėl kurių jos atrodo kaip kūdikiai. Tai vadinamoji „kūdikių schema“ – neoteniškų, t. y. „panašių į kūdikius“, išorinių bruožų rinkinys, kurį sudaro „didelė galva ir apvalus snukis, aukštai išsikišusi kakta, didelės akys, maža nosis ir maža burna“.

Dėl šių bruožų žmonės į kačiukus žiūri su tokiu pat prieraišumu, kaip ir į kūdikius. Anksčiau šuniukai buvo laikomi „kūdikių schemos“ čempionais, tačiau dabar akivaizdu, kad katės ją ištobulino. Pažymėtina, kad polinkis kūdikių bruožus laikyti patraukliais mums pasireiškia labai anksti – šį suvokimo ypatumą demonstruoja net trejų metų vaikai.

2. Kačių miauksėjimas skamba kaip kūdikio verksmas

Priešingai paplitusiai nuomonei, pagrindinis kačių „garso takelis“ nėra pagrindinis kačių bendravimo būdas. Iš tikrųjų taip su motina „kalbasi“ tik kačiukai. Suaugusios katės mieliau naudoja kitus tarpusavio bendravimo variantus – įvairius prisilietimus, pozas ir uodegos judesius.

Mokslininkai mano, kad kačių miauksėjimas dažniausiai skirtas žmonėms. Tai ypatinga bendravimo kalba, kuri katėms atsirado prijaukinimo procese. Palaipsniui, taip pat veikiant mūsų pomėgiams ir socializacijai, miauksėjimas virto įprasta forma – tai patvirtina faktas, kad laukinės katės paprastai nemiauksi žmonėms.

Be to, naminės katės, kitaip nei laukinės, miauksi trumpiau ir šaižiau: jų miauksėjimas yra „ne toks grėsmingas, vaikiškas ir patrauklesnis“. Be to, jis skamba labai panašiai kaip kūdikio verksmas. Vargu ar šis ypatumas galėjo atsirasti katėms mums nedalyvaujant: matyt, koevoliucijos procese žmonės nesąmoningai atrinko tuos gyvūnus, kurie sukelia ryškiausias emocijas.

3. Katės gerai supranta joms adresuotą „prisiglaudimą“

Vargu ar kam nors ateitų į galvą kalbėtis su kūdikiu kaip suaugusiajam – dabar jau žinoma, kad bendraudami su kūdikiais naudojame specialią kalbos formą, vadinamą „skliaustais“. Jai būdingas supaprastintas žodynas, dainavimas, švelni intonacija, balsių tempimas, dažnas žodžių kartojimas ir aktyvus veido mimikos naudojimas.

Su naminiais gyvūnais taip pat kalbame specialia kalba, panašia į parentezę. Ši kalba, vadinama „kalba, nukreipta į augintinį“ arba „kalba, nukreipta į augintinį“.

Anksčiau buvo manoma, kad į mūsų balso vingrybes reaguoja tik šunys ir arkliai, tačiau neseniai mokslininkai išsiaiškino, kad katės sugeba priimti joms skirtus kalbos signalus taip pat gerai kaip ir kitos gyvūnų rūšys.

4. Katės su žmonėmis elgiasi kaip su tėvais

Katės ne tik atrodo kaip vaikai ir vaikiškai miauksi – jos su mumis elgiasi taip, tarsi būtume jų tėvai. Tokią išvadą padarė mokslininkai, išanalizavę būdingus pakaitinius priekinių letenų judesius, kuriuos katės demonstruoja ypatingo malonumo akimirkomis, kai kartu su murkimu „minko tešlą“ kur nors ant mūsų kelių.

Žinoma, kad kačiukai taip masažuoja motinos pilvuką maitinimosi metu, kad paskatintų pieno išsiskyrimą. Tačiau suaugusioms katėms šis judesys turi gilesnę prasmę: kaip mano garsus zoologas Johnas Bradshaw, toks žmogaus minkymas padeda užmegzti su juo ryšį, panašų į buvusį kačiuko ir motinos ryšį.

5. Katės įjungia žmonių „rūpinimosi instinktą“

Kačių nuotraukos ir vaizdo įrašai yra labiausiai vartojamas turinys internete. Žmonių, kuriems patinka žiūrėti į kates, skaičius yra stulbinantis: analitikų atlikto tyrimo duomenimis, 84 proc. Rusijos socialinio tinklo naudotojų žiūri „juokingus kačių vaizdo įrašus“, o 33 proc. tai daro reguliariai. Masinė beprotybė? Nieko panašaus – tai kur kas rimčiau.

Padidėjusį susidomėjimą katėmis lemia vadinamasis „vaiko schemos atsakas“ arba, kaip kartais sakoma, „rūpinimosi instinktas“. Tai vienas iš išgyvenimo mechanizmų, atsiradusių naminiams gyvūnams koevoliucijos metu.

Neoteninė išvaizda sukelia nesąmoningą žmonių reakciją, kuri apima, kaip apibūdina italų biologė Marta Borghi, „padidėjusį dėmesį, norą rūpintis, teigiamą požiūrį, norą apsaugoti ir sumažėjusią agresijos tikimybę“ jos nešiotojo atžvilgiu.

6. Katės ir jų šeimininkai yra labai prisirišę vienas prie kito

Tradiciškai manoma, kad katė gyvena ne su žmogumi, o namuose. Tai reiškia, kad, kaip daugelis mano, skirtingai nei šuo, naminė katė nesusiformuoja stipraus prisirišimo prie šeimos narių. Tikrovė visai kitokia: tyrimai rodo, kad, priešingai jų, kaip „nepriklausomų gyvūnų“, reputacijai, daugelis kačių iš tiesų prisiriša prie savo šeimininkų, naudodamosi jais kaip „saugia baze, iš kurios gali tyrinėti pasaulį“.

Tarp šeimininkų ir kačių dažnai užsimezga stiprus abipusis tėvų ir vaikų ryšys. Nors kačių varomosios jėgos dar nėra iki galo suprastos, žmonių požiūrį greičiausiai lemia jau minėtas rūpinimosi instinktas – kuo ryškiau žmogus reaguoja į vaiko bruožus, tuo stipresnis jo ryšys su augintiniu. Kalifornijos universiteto mokslininkų duomenimis, vidutiniškai šeimininkai savo prisirišimą prie kačių vertina 9,3 balo iš 10.

7. Šeimininkai dažnai humanizuoja savo kates

Taip, nuo šios bėdos kenčia ne tik šunų savininkai. Daugelis šiuolaikinių kačių savininkų švenčia savo augintinių gimtadienius, perka jiems drabužius, veža į ekskursijas ir humanizuoja juos žmogiškomis mintimis ar emocijomis, pavyzdžiui, sudėtingais kaltės, gėdos, pasididžiavimo ir pavydo jausmais.

Pasak Pietų Korėjos sociologų Hong Im Shin ir Juyong Kim, noras humanizuoti kates kyla dėl stipraus socialinių ryšių poreikio, kurį, reikia pažymėti, dabar vis sunkiau patenkinti.

Dažniausiai tai būna labai vienišos katės. Blogiausia, kad antropomorfizavimas gali pakelti santykius su katėmis iki santykių su žmonėmis lygio – ar net aukščiau.

8. Rūpinimasis kate panašus į rūpinimąsi vaiku

Tėvams gali būti sunku susitaikyti su tuo, kad jų vaikai užaugo ir nebėra nuo jų priklausomi. Taip yra dėl „pirmapradiškumo efekto“ įtakos, t. y. tendencijos, kad žmonės teikia didesnę reikšmę ankstyvajai informacijai. Dėl „pirmumo efekto“ visą gyvenimą savo vaikus matome kaip mažus, reikalingus mažylius. Dėl tos pačios priežasties kačių šeimininkai, kurie savo augintinius gavo labai maži, visada juos mato kaip nuolatinio dėmesio reikalaujančius kačiukus.

Katės laikomos savarankiškomis ir nepriklausomomis – netgi sakoma, kad tai jos prijaukino žmones, o ne atvirkščiai. Turiu prisipažinti, kad prieš tai, kai Yoko mums parsivežė katę (istoriją apie tai galite perskaityti čia), į šiuos keturkojus gyvūnus žiūrėjau kaip į primityvius išlaikytinius, nesugebančius užmegzti daugiau ar mažiau prasmingų santykių. Dabar, po metų gyvenimo su mūsų juoduoju žvėrimi, pradedu atrasti nuostabų pasaulį, kurio gelmių mes taip dažnai neįvertiname.