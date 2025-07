Skelbia, kokių augintinių Lietuvoje daugiausia ir populiariausių vardų TOP5

Tuo metu augintinių skaičius sparčiai auga – vis daugiau žmonių nusprendžia priglausti ar įsigyti gyvūną ir jį atsakingai registruoti. GAR duomenys rodo, kad per pastaruosius metus registracijų skaičius šoktelėjo dešimtimis tūkstančių – tai akivaizdus ženklas, jog gyvūnai mūsų visuomenėje užima vis svarbesnę vietą.

Šuo ar katė? Lietuvių simpatijos neabejotinos

Anot ŽŪDC Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus produkto vadovės Daivos Miliauskienės, skaičiai rodo, jog lietuviai jau seniai apsisprendė: šuo – geriausias žmogaus draugas.

Remiantis 2025 m. liepos 28 d. Gyvūnų augintinių registro duomenimis, Lietuvoje šunų registruota beveik dvigubai daugiau nei kačių: šunys – 331 486, katės – 177 314.

Tai, kad šunų registruota daugiau, dar nereiškia, jog katės mažiau mylimos. Tiesiog jas dažnai renkasi kitokie šeimininkai – vertinantys ramybę ir tylų ryšį. O šuo – tai energija, ištikimybė ir aktyvus palydovas kasdienybėje. Visi gyvūnai – skirtingi, bet vienodai svarbūs.

Beje, GAR duomenyse – net 14 primatų, 49 vėžliai, 13 roplių ir net 31 šinšila.

Bela, Luna, Pūkis – klasika niekada nemiršta

Ir šunims, ir katėms vardai parenkami atsakingai – tačiau favoritai išlieka tokie pat jau kelis metus iš eilės.

Štai populiariausi šunų vardai: Bela – 4 269 kartai, Luna – 3 453, Pupa – 2 880, Maja, Rikis, Arčis ir kiti nuolat keičiasi vietomis, bet iš topų neiškrenta.

Kačių vardai taip pat rodo tradicijų tęstinumą: Luna – 2 244 kartai, Simba – 1 912, Pūkis – 1 362. Toliau rikiuojasi Murka, Pupa, Bela, Puma ir Pūkė.

Mažai kas renkasi ekstravagantiškus vardus – dominuoja švelnūs, trumpi, dažnai vaikystėje girdėti vardai. O gal keturkojams vardus išrinkti padeda mūsų vaikai?

Veislinis ar mišrūnas? Lietuviai vis dažniau renkasi širdimi

Tiek tarp kačių, tiek tarp šunų daugiausia registruojama mišrūnų – t.y. gyvūnų, kurių veislė nėra patvirtinta dokumentais. Šunų mišrūnų – net 199 tūkst. (60 proc.), kačių – 134 tūkst. (75 proc.)

Tai rodo, kad didžioji dalis žmonių renkasi ne kilmės dokumentus, o tiesiog tą gyvūną, kuris mieliausias širdžiai. Nesvarbu – veislinis, ar ne.

Tiesa, tarp šunų populiariausios veislės – vokiečių aviganiai, Jorkšyro terjerai, Labradoro retriveriai. Tarp kačių – Britų trumpaplaukiai, Meino meškėnai, Bengalijos katės.

Naujiena – augintinio perdavimas internetu

VĮ Žemės ūkio duomenų centras primena – nuo 2025 m. birželio GAR sistemoje įdiegta nauja funkcija, leidžianti savininkui savarankiškai perleisti augintinį, kai jis parduodamas ar dovanojamas kitam žmogui.

Kaip tai veikia?

Inicijuoti perdavimą gali tik esamas savininkas. Abi šalys turi prisijungti prie GAR per el. valdžios vartus Kai naujasis savininkas patvirtina perdavimą, augintinio duomenys atnaujinami

Tai – reikšmingas žingsnis skaitmenizacijos link. Iki šiol šį procesą reikėjo vykdyti iš dalies rankiniu būdu – pildyti prašymą, kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Dabar tai trunka vos kelias minutes.

Primename: atsakingas šeimininkas – saugus augintinis

Jei dar nepaženklinote ir neregistravote savo gyvūno mikroschema – dabar pats metas. Tai: apsaugo jį nuo praradimo; įrašo jūsų, kaip šeimininko, duomenis į GAR; užtikrina, kad praradimo atveju augintinis bus greitai grąžintas

Gyvūnų augintinių registras (GAR) – tai valstybės registras, kuriame kaupiami duomenys apie mikroschema paženklintus Lietuvoje laikomus šunis, kates, šeškus ir kitus gyvūnus augintinius. Registracija GAR padeda greitai rasti pasimetusį augintinį, užtikrinti jo gerovę ir kontroliuoti ligų plitimą. Be to, duomenys leidžia aiškiai nustatyti, kas atsakingas už gyvūną. Registruoti savo augintinį galite kreipdamiesi į veterinarijos gydytoją ar ženklintoją, o visą informaciją apie jį peržiūrėti – prisijungę prie GAR per Elektroninius valdžios vartus.

Jei jūsų augintinis dar neženklintas ir neregistruotas – dabar tinkamiausias laikas tai padaryti.