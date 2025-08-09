Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AugintinisPamatyk

Išrinktas Bjauriausias pasaulio šuo: parodė ir konkurentus

2025 m. rugpjūčio 9 d. 19:05
Trumpos kojos, išsprogusios akys ir raukšlėtas snukis: šie ne itin patrauklūs bruožai atnešė pergalę Petunijai. Buldogo mišrūnė Kalifornijoje vykusiame konkurse išrinkta „bjauriausiu pasaulio šunimi“.
Daugiau nuotraukų (15)
Dvejų metų keturkojis nugalėtoju paskelbtas nuo aštuntojo dešimtmečio rengiamame tradiciniame konkurse Sant Rozoje. Petunijos šeimininkei Shannon Nyman iš Oregono valstijos atiteko 5 000 dolerių (4 300 eurų) piniginis prizas.
Antrąją vietą konkurse iškovojo penkerių metų mopsas Jinny Lu išsikišusiu liežuviu. Jis „bjauriausio pasaulio šuns“ rinkimuose dalyvavo jau 2023 m., tačiau tada nieko nepešė. Dabar šuns šeimininkė Michelle Grady džiaugsis 3 000 dolerių prizu.
Poppy, septynerių metų kone plikas kinų kuoduotasis su keliais baltais plaukų kuokštais laimėjo garbingą trečiąją vietą, kuri jo šeimininkei atnešė 2 000 eurų.
Kad užsitikrintų vietą ant nugalėtojų pakylos, keturkojai turėjo pasirodyti scenoje priešais plojančius žiūrovus. Tada žiuri naria atidavė savo balsus. Priimdami sprendimą, jie atsižvelgė į šuns išvaizdą, charakterį ir publikos reakciją.
Petunijos po pergalės laukia dar vienas pasirodymas. Ji su savo šeimininke skris į Niujorką, kur pirmadienį dalyvaus stoties NBC laidoje „Morning Show“.
Anot organizatorių, konkurso tikslas yra ne pasijuokti iš „šlykščiausių“ šunų, o parodyti jų mielas ir gražias savybes. Daugelis dalyvaujančiųjų konkurse yra iš gyvūnų prieglaudų.
bjauriausias šuobuldogasKalifornija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.