Kelmėje – komiškas vaizdas: „Batų teroristas vėl smogia!“

„Miestelio batų teroristas vėl smogia! Jau kelintą kartą šis juodasis „batų kolekcionierius“ prabėga pro mano gatvę su šviežiai „įsigytu“ trofėjumi.
Jei jūsų kieme dingsta apavas – tikėtina, kad jis jau kelyje pas šį keturkojį mados guru! Įrodymus pridedu“, – miestelio grupėje rašė vyras.
Jis portalui Lrytas sakė, kad vaizdas – išties komiškas, o šunelio pasididžiavimas nugvelbus batą negali nesukelti šypsenos.
„Iš šono atrodo neapsakomai juokingai, kai jis toks patenkintas savimi, tarsi didžiuodamasis, neša tą batą tvirtai įsikandęs. Matosi, kad be poilsio, su kažkokia tikslia, tik jam žinoma pristatymo vieta“, – sakė V.Kančauskas.
Anot jo, šis šunelis jo gatvėje – dažnas svečias, o ir batą įsikandęs lekia jau ne pirmą kartą.
„Kai pamačiau pirmą kartą nespėjau sureaguoti ir galvojau, kad pasivaideno“, – kalbėjo pedagogas.
Jis taip pat juokavo, kad šįkart šunelio laimikis tikrai rimtas – naujas ir madingas „Timberland“ sportbatis.
„Po vagystės, kažkur nunešęs batą, jis kaip niekur nieko lėkė atgal“, – pasakojo vyras.
Išdidus vagišius, pridūrė V.Kančauskas, lekia tiesiai net nesižvalgydamas, tačiau šiaip šunelis ramus ir, atrodo, prižiūrėtas.
Visgi kam jis tiksliai priklauso vyras sako nežinantis – turbūt jį augina kiek tolėliau gyvenantys kaimynai.