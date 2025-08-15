Orai
Augintinis
Pamatyk
2025 m. rugpjūčio 15 d. 11:28
Kelis vaikus ir nemažai kačių išgelbėjusiai garsiajai Bitei svajoja pastatyti paminklą
Lrytas Premium nariams
Algimantas Bakas norėtų pastatyti paminklą daugelio kauniečių prisimenamai senbernarei Bitei, kuri palaidota Vainatrakio (Kauno r.) gyvūnų kapinėse. Vyras pinigų neprašo, bet ieško gero projekto.
Senbernarė
senbernaras
paminklas
