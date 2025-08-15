Žinios, kurios šviečia.
Kelis vaikus ir nemažai kačių išgelbėjusiai garsiajai Bitei svajoja pastatyti paminklą

2025 m. rugpjūčio 15 d. 11:28
Algimantas Bakas norėtų pastatyti paminklą daugelio kauniečių prisimenamai senbernarei Bitei, kuri palaidota Vainatrakio (Kauno r.) gyvūnų kapinėse. Vyras pinigų neprašo, bet ieško gero projekto.
Senbernarėsenbernaraspaminklas
