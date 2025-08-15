Žinios, kurios šviečia.
Parodė, kaip gyvena išgelbėtas Gausas: užčiuopė nerimą keliantį darinį

2025 m. rugpjūčio 15 d. 13:16
Lrytas.lt
Visi gyvūnų mylėtojai su nekantrumu laukia žinių, kaip šiuo metu dienas leidžia šunelis Gausas. Šiandien, rugpjūčio 15 d., gyvūnų prieglauda „Nuaras“ paskelbė dar vieną Gauso globėjos laišką, kuriame ji pasakoja, kaip šuneliui sekasi naujuose namuose bei užsimena apie nerimą keliantį guzelį jo kojoje.
Laiške Gauso globėja rašo, kad šunelis laikosi kuo puikiausiai. Panašu, kad jau yra pilna koja gerame gyvenime, mėgaujasi viskuo ir greitai visko mokosi iš kitų dviejų auginamų šuniukų. Neramina tik tai, kad ji užčiuopė guzą šunelio kojoje. 
„Praeitą savaitę buvome pas veterinarus. Tyrimai gan geri, truputį buvo pakritusi geležis, todėl vėl geria geležies papildus.
Aprodžiau viską ką užčiuopėm, įvairius guziukus ir guzą ant kojytės. Iš to didesnio guzo paėmė tyrimus ir laukiame rezultatų. Gausiukas labai gerai atpažįstamas gatvėj, parkuose ir visur kur einam“, – įspūdžiais dalijasi naujoji Gauso globėja.
