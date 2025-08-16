Senų augintinių atsikratantiems šeimininkams pasiuntė griežtą žinią: „Niekas neturi to patirti“

Prieglaudos „Linksmosios pėdutės“ atstovai apgailestavo, kad su jiems atiduota katyte jie nespėjo tinkamai susipažinti.
„Atvykusi ji tragiškai stresavo ir siuntė visus šalin nuo savęs. Tada susirgo ir nebeturėjo jėgų nieko pasiųsti, netgi tada, kai turėjom maitinti ją per švirkštą, nes pati nesutiko valgyti. Galiausiai nieko nebebuvo galima padaryt… Ir taip nutinka beveik visiems vyresniems katinams, kurie iš saugių jiems namų išmetami į prieglaudą“, – atvirai kalba prieglaudos atstovai.
Jų teigimu, 15 metų Pica buvo šeimos narys (bent jau manė, kad tokia yra), tačiau kliūtimi ji tapo tada, kai šeimoje atsirado alergiški anūkai, kurie kartais užsuka į svečius.
„Taip visą gyvenimą pragyvenusi namuose, Pica atsidurė ten, kur jai svetima, baisu, siaubingas stresas. Lojantys šunys, būrys katinų, su kuriais reikia kovoti dėl patogesnės vietos. Visą gyvenimą turėjai savo saugią vietą ramiam miegui, o dabar nežinai, kur reikės miegoti ateinančią naktį.
Labai reta vyresnė katė randa savyje optimizmo gyventi toliau. Didžioji dalis pasiduoda. Nustoja valgyti, suserga ir tu nieko nebegali padaryt. Labai liūdna tokia pabaiga… Niekas neturi tokios patirti…“, – apmaudo neslepia „Linksmųjų pėdučių“ atstovai.
Specialistai sako, kad visada apie tai informuoja šeimininkus, kai jie skambina, norėdami atsikratyti savo senu gyvūnu.
„Papasakojam, kad taip nutinka ir nutinka neretai. Bet retam, kuriam tai rūpi. Gaila. Ir šitas atsisveikinimo laiškas katytei, kurios Jūs net nepažinojot, labiau yra mūsų prašymas – nepalikit savo senų gyvūnų. Net skauda, kad reikia šito prašyt, nes sunku suvokti, kaip per tuos ilgus metus tas gyvūnas netampa dalimi kažko, be ko sunku suvokti savo gyvenimą, savo namus“, – tvirtina „Linksmosios pėdutės“.
