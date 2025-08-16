Žinios, kurios šviečia.
Susipažinkite: keturkojė pareigūnė Nora pasiruošusi pradėti tarnybą Klaipėdoje

2025 m. rugpjūčio 16 d. 09:29
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Vokiečių aviganių veislės kalytė Nora, Lietuvos policijos specialistams įrodžiusi, kad atitinka tarnybiniams šunims keliamus reikalavimus, į Klaipėdą atkeliavo iš veislyno Kaune. Ji tapo Klaipėdos apskrities VPK Viešosios tvarkos tarnybos kinologės Ugnės Straževičiūtės partnere, rašoma Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai.
„Tapti kinologe buvo mano tikslas nuo pat tada, kai nusprendžiau tapti policijos pareigūne. Baigusi 6 savaičių įvadinius kursus, tarnybą pradėjau Kėdainiuose, tačiau sužinojusi, kad yra galimybė svajonę įgyvendinti Klaipėdoje, nedvejodama pretendavau ir persikėliau į uostamiestį“ – sako U. Straževičiūtė.
Tarnauti policijoje besirengianti Nora – dar tik keturių mėnesių amžiaus. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas jos socializacijai – šuniukas pratinamas būti ir, pavyzdžiui, miške, ir prie miesto šurmulio, žmonių gausos, skirtingų garsų bei paviršių.
Kalytei dar teks lankyti privalomus intensyvius tarnybinių šunų mokymus, išlaikyti įvairius – bendro paklusnumo, žmonių, narkotinių medžiagų paieškos ir kitus testus. Tik tada Nora galės pradėti vykdyti tikras tarnybines užduotis.
