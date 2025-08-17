Išgelbėta katytė dėkingumo neparodė – policininkas pareiškė „kaltinimus“

Į policijos nuovadą katytę atvedė neabejingas Bankoko gyventojas, pastebėjęs, kad pastaroji gatvėmis vaikščioja viena, paskui save tempė pavadėlį. Pareigūnams perduota Amerikos trumpaplaukė katytė nei kiek nestresavo. Priešingai – jautėsi drąsiai ir netgi per savo trumpą viešnagę spėjo apdraskyti ir įkasti keliems budintiems pareigūnams, praneša portalas metro.co.uk.
„Šiai katei pateikti kaltinimai dėl policijos pareigūnų užpuolimo ir ji netrukus bus sulaikyta. Prašome pasidalinti šiuo įrašu, kad jos šeimininkas galėtų atvykti ir sumokėti užstatą“, – linksmame įraše rašė Bankoke dirbantis policijos pareigūnas Da Parinda Pakeesukas.
Vėliau tą patį vakarą jis pasiėmė katę nakčiai namo ir paskelbė jos, tupinčios jo automobilyje, nuotrauką.
„Ji gyvena geriausią savo gyvenimą, o tikrosios aukos yra policija“, – žaismingai pajuokavo D.P.Pakeesukas.
Dešimtys nekantraujančių internautų jau buvo pareiškę norą priglausti pūkuotą nenuoramą, tačiau policininkas pabrėžė, kad prioritetas – rasti teisėtą šeimininką.
„Jei tikrai mylite kates, drąsiai priglauskite vieną iš daugelio benamių kačių arba apsilankykite prieglaudose“, – pasiūlė jis.
Po maždaug paros, su policijos pareigūnais susisiekė tikrasis katės šeimininkas. Švęsdamas jos sugrįžimą, šeimininkas policijos nuovadoje papuošė ją subtiliu nėriniuotu antkakliu.
Pareigūnas D.P.Pakeesukas yra didelis gyvūnų mylėtojas. Kaip pranešama, jis yra išgelbėjęs 20 benamių kačių ir 6 šunis.