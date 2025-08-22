Veisėjos iš Vilniaus namuose karaliauja 5 ypatingi šunys: pasidalijo savo įkvepiančia patirtimi

Vita dar gana jauna šunų veisėja, ji tik prieš 5 metus pradėjo su savo augintiniais dalyvauti šunų parodose, tačiau, skirtingai nei daugelis veislinių šunų augintojų, jau sukaupė vertingos ir įdomios parodų asistentės patirties. Praplėsti „kinologinį akiratį“, pamatyti geriausius šunų veislių atstovus, pasaulio šunų veislių įvairovę ją paskatino vienas patyręs ir gerbiamas šunų eksterjero teisėjas.
„Per savo „asistentavimo“ karjerą buvau daugiau nei 200 nacionalinių, tarptautinių, specializuotų, pasaulio, Europos ir Cruft‘s parodų ringo asistente. Turėjau garbės būti asistente 2024 metų Pasaulinėje šunų parodoje Zagrebe ir 2025 metais Helsinkyje. Taip pat dirbau asistente 2024 metų Europos šunų čempionate Slovėnijoje bei prestižinėje ir, ko gero, didžiausioje šunų parodoje – Cruft‘s 2025 Birmingeme, Anglijoje“, – apie savo patirtį pasakoja Vita.
Ir tai ne vien patirtis, bet ilgalaikė investicija į gilesnį kinologijos suvokimą.
Prieš šešiolika metų ji įgijo veterinarinės medicinos bakalauro laipsnį, yra sukaupusi nemažą darbo patirtį veterinarijos klinikoje Vilniuje. Pastaruoju metu dirba gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje, o šių metų liepą tapo Lietuvos kinologų draugijos nacionaline šunų eksterjero teisėja. Išlaikiusi teisėjos egzaminą, jau gali parodose vertinti vokiečių nykštukinius špicus.
Įdomu, ar Lietuvos kinologų draugijos tarptautinės šunų parodos, žiūrint iš patyrusios asistentės pozicijų, labai skiriasi nuo kitų šalių tarptautinių parodų? Juk Lietuvos kinologija palyginti jauna.
„LKD ir kitų šalių tarptautinės šunų parodos labai panašios, nes vadovaujasi bendrosiomis Tarptautinės kinologų federacijos parodų organizavimo taisyklėmis, – didelių skirtumų neįžvelgia Vita – Pasitaiko, jog kartais iššūkiu tampa greitai perprasti kitos šalies parodų organizavimo vidines taisykles, bet viskas įveikiama. Mūsų tarptautinės parodos yra gerai organizuotos ir tikrai gali lygiuotis į geriausias užsienio parodas. Didžiausias skirtumas tarp mūsų ir kitų šalių parodų yra tas, kad pasaulio, Europos ir Cruft‘s parodose teisėjavimo ringuose metu jau naudojamos kompiuterinės technologijos“.
Šią vasarą vykusioje Pasaulinėje šunų parodoje Helsinkyje ji taip pat dirbo asistente. Vitos nuomone, tai viena geriausių šunų parodų, kurioje ji yra asistavusi. Ji patyrė daug jautrių akimirkų, kai netikėtai sutiko suomį, laisvai kalbantį lietuviškai. Pastarasis ją, kaip asistentę, prisiminė ir pažino iš parodų Lietuvoje, gražiai apie mūsų šalį ir parodas atsiliepė. Ją džiugino tiek daug atvykusių mūsų šalies dalyvių, besidžiaugiančių pergalėmis.
„Buvo smagu sutikti ir tarptautinę teisėją iš Lietuvos Daivą Rimaitytę, kuri teisėjavo specializuotoje parodoje, pasaulinės parodos išvakarėse. Pasaulinėje parodoje dirbau tik aš viena iš Lietuvos, o dieną prieš ją vyko specializuotos šunų parodos, ten asistente dirbo dar viena lietuvaitė Aistė Žalevičienė“, – naujausiais kinologinės vasaros įspūdžiais dalijosi Vita Šniuolytė Jucevičienė.
