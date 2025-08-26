Plinta vaizdo įrašas – mažas, bet drąsus šuo apgynė namus nuo meškos

Apie tai pranešė leidinys „Daily Mail“.
Incidentas įvyko dieną, kai namo savininkė Kaila Klein paliko duris praviras, kad išvėdintų patalpas. Tuo pasinaudojo jaunas juodasis lokys, kuris dažnai pasirodo šioje vietovėje.
Vaizdo kameros užfiksavo, kaip gyvūnas įeina į kambarį, apuosto sofą ir jaučiasi pakankamai užtikrintai. Bet staiga kadre pasirodo trejų metų Skoutas – garsiai lodamas jis greitai puola neprašytą svečią.
Nepaisant dydžio pranašumo, lokys apsisuka ir išbėga iš namų.
Skoutas persekioja jį laiptais iki pat tvoros, nė sekundės nenutildamas. Savininkė šaukia: „Skoutai, eik čia!“ ir bando jį sustabdyti, bet šuo yra ryžtingai nusiteikęs.
Pasak K. Klein, prieš pasirodant šuniui, lokys spėjo suėsti jo pusryčius. Kai šeimininkė paėmė balionėlį su lokių repelentu ir išbėgo į gatvę, plėšrūnas jau buvo už tvoros, o Skoutas toliau ant jo lojo.
„Jis yra geriausias. Labai mielas ir švelnus, bet turi stiprų charakterį. Nesistebiu, kad jis puolė lokį. Jis turi neįtikėtiną charizmą... Buvau nepaprastai sužavėta – jis buvo labai drąsus“, – sakė K. Klein.
Dabar ji planuoja laikyti duris uždarytas, bet prisipažįsta, kad jaučiasi ramiau žinodama, kad jos namuose gyvena toks drąsus šuo.
