Su šuniuku į lėktuvą neįleistas vyras paliko jį automobilių aikštelėje: viską užfiksavo kameros

Savininkas paliko trijų mėnesių šuniuką likimo valiai po to, kai jam buvo pasakyta, kad jis negali jo įsinešti į lėktuvą Hercilio Luz tarptautiniame oro uoste Florianopolyje, Brazilijoje. Šokiruojančiame vaizdo įraše buvo matyti, kaip vyras neša savo šunį į automobilių stovėjimo aikštelę, o tada kelioninį narvą su augintiniu pastato tarp dviejų transporto priemonių. Tada jis buvo užfiksuotas grįžtantis link oro uosto.
Oro uosto darbuotojai aptiko gyvūną ir perspėjo policiją. Policija, pradėjusi tyrimą patvirtino, kad gyvūnas buvo prižiūrėtas.
Pareigūnai taip pat išsiaiškino, kad savininkas pateko į norėtą skrydį šalies viduje. Vietos civilinė policija ir federalinė policija apie incidentą pranešė federalinės apygardos Gyvūnų apsaugos departamentui.
Kai lėktuvas nusileido, pareigūnai įlipo į lėktuvą ir sulaikė įtariamąjį. Policija pranešė, kad vyras prisipažino palikęs gyvūną. Jis paaiškino, kad pardavė savo šeimos turtą Santa Catarinoje, kad grįžtų į Manausą, ir, negalėdamas įlipti į lėktuvą su šunimi, nusprendė jį palikti oro uoste, praneša DailyGoat.com.
Sulaikytas vyras įtariamas žiauriu elgesiu su gyvūnu, nusikaltimu, už kurį gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų, bauda, uždraudimas laikyti gyvūnus. Pareigūnai patvirtino, kad šuniukui sekasi gerai, jo globa rūpinasi oro uosto darbuotojas.
Parengta pagal mirror.co.uk.
