Sukrečiančiai baisios būklės katino nuotrauka pašiurpino žmones: Ukmergės gyvūnų globėjai turi didelį prašymą

Baltos spalvos, skirtingos spalvos akių katinas su nuplikusiu snukučiu ir uodega sulaukė itin didelio žmonių palaikymo ir susirūpinimo.
Žmonės spėliojo, kas jam galėjo nutikti, ar tai grybelinė odos liga, o gal jis buvo nuplikytas kokiu nors skysčiu. Išsakyta net versija, kad kažkas išsityčiojo iš gyvūno, norėdamas jį paversti panašiu į žiurkę.
Dėl itin keistos gyvūno išvaizdos kai kurie net suabejojo, ar nuotraukas yra reali.
Ukmergės Gyvūnų globos namai „Klajūnas“ feisbuke patvirtino, kad nuotrauka iš tiesų yra realaus katino.
Jį nufotografavo paauglė, atsirado žmonių, kurie buvo anksčiau jį pastebėję ir maitinę.
Dabar didžiausias globos namų rūpestis – sugauti gyvūną ir suteikti jam veterinarinę pagalbą.
„Klajūnas“ dalinasi prašymu Ukmergės gyventojams.
„Gautas pranešimas apie Pilies parke matytą šitą bėdžių. Gal kas nors kažką žinot? O gal atsilieps kažkas, kieno šis katinas yra?
1. Katinas realus. Foto padarė jaunos mergaitės, kurioms širdis dar vietoje. Normalu, kad jos nežinojo, kaip tokioje situacijoje elgtis.
2. Atsiliepė moteris, kuri tą katiną maitina. Kodėl dar nenuvežtas į kliniką – neklauskit, nežinau.
3. Komentarų daug – pagalbos jokios. Tai dar syk prašau. Jei kažkas jį pamatysit, pabandykit pagauti, praneškit man. Jam realiai reikalingas gydymas!
4. Kodėl Ilma nesėdi parke ir nelaukia, kada jis pasirodys? Su malonumu. Bet tada prašau atvykti ir pasirūpinti klajūniukais, nes be manęs to niekas nedaro.
5. Jei galite pagelbėti su jo pagavimu, ir jei reikia bokso, ar gaudyklės – duosiu“, – rašoma „Klajūno“ puslapyje.