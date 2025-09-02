Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AugintinisPamatyk

Policijos pareigūnai pasidalijo miela akimirka: mergaitės kuprinėje – ir pūkuotas draugas

2025 m. rugsėjo 2 d. 10:22
Lrytas.lt
Rugsėjo 1-ąją Kauno policija feisbuke pasidalijo miela akimirka. Mergaitė eidama į Mokslo ir žinių dienos šventę kuprinėje nešėsi ir pūkuotą draugą – kiškelį, kurį parodė ir policijos pareigūnams.
Daugiau nuotraukų (4)
„Rugsėjo 1-oji – kupina šypsenų ir staigmenų! Viena mergaitė prie perėjos Kauno rajone, Garliavoje, su pasididžiavimu mums atvėrė savo kuprinę, o joje… pūkuotas draugas!
Dviese drąsiau, tiesa? Lai visi mokslo metai būna tokie pat šviesūs, kupini džiaugsmo ir saugūs – kaip šios dienos akimirkos!“ – skelbiama Kauno policijos paskyroje feisbuke.
Pareigūnai rugsėjį planuoja tiek prevencines, tiek kontrolės priemones, kad pirmasis rudens mėnuo būtų kuo saugesnis.
Lietuvos policija, siekdama užtikrinti vaikų saugumą ir sumažinti mokslo metų pradžios jaudulį, kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradėjo tradicinę ilgametę prevencinę akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“.
rugsėjo 1-ojiMokslo ir žinių dienakiškis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.