Išgelbėjo tik žaibiška reakcija: iš automobilio iššokęs šuo skuodė link praeivių augintinių

Įvykį Brazilijoje užfiksavo gatvę filmuojančios vaizdo kameros, o įrašas greitai apskriejo socialinius tinklus ir žiniasklaidą. Jame matyti, kaip šuo iššoka pro langą ir, įveikęs važiuojamosios kelio dalies atkarpą, lekia prie kito šuns.
Jį vedžiojusi mergina pavadėliu savo augintinį staigiai prisitraukia ir užsikelia ant rankų, o iš automobilio pasprukęs šuo, ilgai neužtrukęs, lekia tolyn, tačiau į automobilį grįžti neskuba – vairuotojas savo keturkojį dar pasivaiko aplink.
Kol vieni internautai spėliojo, ar šuo išties būtų puolęs, ar tik norėjo pažaisti, kiti buvo kategoriški – augintiniai automobilyje turi būti vežami taip, kad negalėtų pasprukti, mat tai kelia grėsmę ne tik eismo saugumui ir praeiviams, bet ir pačiam pro gatvę skuodusiam augintiniui.
„Niekas nežino, ar šis šuo nebūtų puolęs. Šeimininkė sugebėjo apsaugoti savo augintinį, skirtingai nei automobilio vairuotojas. Aš būčiau padaręs tą patį. Niekas negali pasakyti, kad jo šuo niekada nepultų, visi šunys gali būti nenuspėjami“, – rašė vienas komentatorius.
Negaliu patikėti, kad visi sako, jog šuo nepuolė. Nesvarbu, ar jis puolė, ar ne. Vėlyvą naktį vedate savo šunį pasivaikščioti ir staiga kitas šuo iššoka iš važiuojančio automobilio ir puola jus ir jūsų šuniuką. Žinoma, kad manysite, jog šuo bando pulti. Ta moteris nežinojo, ką tas šuo padarys, todėl padarė geriausia, ką galėjo – pakėlė savo šuniuką nuo žemės ir apsaugojo jį nuo pavojaus.
Tai, kad šuo nepuolė, nereiškia, kad tai, kas įvyko, yra pateisinama, o dar blogiau, kad savininkas tiesiog įsėdo į automobilį ir nuvažiavo, net neatsisukęs pažiūrėti, ar moterims ir šuniukui viskas gerai“, – pastebėjo kita internautė.
„Nemanau, kad tai buvo užpuolimas, jis tiesiog pribėgo, kad pasisveikintų, o jos supanikavo tik dėl to, kokiu būdu jis pribėgo“, – švelninti situaciją bandė kiti internautai.
