Nuo šimto eurų iki 2,8 mlrd. auditorijos: „Korgių lenktynių“ sėkmės istorija ir ar miesto vadovai ją žino?

Skaičiai kalba patys už save – ir, atvirai pasakius, mes patys sunkiai galime patikėti, kaip užaugo „Korgių lenktynės“.
Pasiekta auditorija:
● 2023 m. – 11 publikacijų, 83 mln. potencialiai pasiektų žmonių.
● 2024 m. – 223 publikacijos, 330 mln. potencialiai pasiektų žmonių.
● 2025 m. – 3 250 publikacijų, 2,81 mlrd. potencialiai pasiektų žmonių.
Milijardai. Ir tai ne iš piršto laužti, o oficialiai skaičiuojami Meltwater rodikliai. Ši neįtikėtina sėkmė – aiškus įrodymas, jog sugebėjome sukurti tarptautinį renginį, kuris garsina Vilniaus miestą visame pasaulyje. Nuo Brazilijos iki Kinijos – vienam savaitgaliui tapome didžiausia ir smagiausia naujiena pasaulyje!
O mūsų pradžia buvo paprasta. Iš „Korgių lenktynių“, kuriose sulaukdavome tik vietinių dalyvių, virtome į „Corgi Race Vilnius“ su aiškiu tikslu: tapti tokiu skambiu įvykiu, jog galėtume atnešti Vilniui tarptautinį dėmesį. 2023 metais renginys buvo labai kuklus, organizuotas už simbolinę sumą – šimtą eurų. Tačiau net tada apie mus tris kartus parodė BBC News. Iš karto supratome kokį turime potencialą ir ką galima pasiekti. Na, o šiandien jau galime drąsiai sakyti, kad mūsų tikslas įvykdytas – ir didžiausia padėka čia visgi turi būti skirta patiems korgiams, kurie pasirodė esą ryškiausi Vilniaus ambasadoriai.
Dabar belieka šią tarptautinę sensaciją paversti kasmetine tradicija, įsitvirtinti pasaulio akyse kaip „Europos korgių sostinė“ ir taip pritraukti žymiai daugiau turistų ir dalyvių iš tolimesnių šalių. Šiais metais „Corgi Race Vilnius“ pasiekė beveik tris milijardus: skambėjo BBC, DW, FOX, ABC, Reuters ir AP pranešimuose. Tokios tarptautinės sklaidos iš Baltijos šalių, tikėtina, nebuvo nuo pat Baltijos kelio laikų. Palyginimui: IShowSpeed vizitas Vilniuje šalies žiniasklaidos buvo pristatytas kaip neeilinis pasiekimas – „dešimtys milijonų peržiūrų“.
2024 metais dalyvavome Vilniaus miesto žinomumo ir turistinio patrauklumo didinimo iniciatyvų rėmimo programoje, kurią kuravo „Go Vilnius“ – miesto plėtros agentūra, atsakinga už Vilniaus įvaizdį užsienyje. Mūsų tikslas buvo aiškus: tapti tikru tarptautiniu renginiu, pritraukti bent 40 korgių iš užsienio ir dar kartą patekti į BBC. Pavyko – dėka į renginį atvykusio Reuters žurnalisto reportažo, Vilniaus vardas pasiekė šimtus milijonų žmonių akių, o miestui tai kainavo net kelis kartus mažiau nei minėtas IShowSpeed vizitas. Mūsų korgiams pavyko patekti ir į Vokietijos DW, ir į JAV FOX kanalą, kuris transliavo renginį tiesiogiai!
Tačiau bendradarbiavimas su „Go Vilnius“ buvo ir yra komplikuotas. Taip, agentūros darbuotojai dirba profesionaliai: šiemet kartu sukurti reels’ai, išplatinti pranešimai spaudai kaimyninėse šalyse. Tačiau problema – strateginio lygio. Po 2024 m. sėkmės su mumis niekas iš skyrių vadovų nesusisiekė, pasiekimų reikšmės nepristatė, o įstaigos direktorė
susitikti nepanoro, motyvuodama „svarbesniais prioritetais“. Tada sužinojome, kad rėmimo programa, kurioje dalyvavome, apskritai panaikinama.
Ir štai D. Aleksandravičienės citata po jau minėto IShowSpeed vizito:
Pasak „Go Vilnius“ vadovės, kasmet atliekami tikslinių turizmo rinkų tyrimai rodo, jog pernai rezultatai buvo geriausi per penkmetį.
„Rita Ora buvo atvykusi iš Didžiosios Britanijos, mūsų šaltibarščių festivalis su mūsų tais pasipešiojimais su latviais, kieno čia ta sriuba, nukeliauja net ir į BBC kanalus“.
Mes atkakliai ieškojome, bet neradome BBC kanaluose įrašų ar reportažų apie „Pink Soup Fest“. Taip pat nežinome, kiek „Corgi Race“ prisidėjo prie ‘geriausių penkmečio rezultatų’. Mūsų renginio sėkmė – faktinė, dokumentuota, pasiekta BBC, DW, FOX, Reuters. Tad kyla klausimas: kodėl mūsų rezultatai nutylimi, o viešai deklaruojami faktai kelia abejonių? 2025
m. istorija kartojasi. Po dešimt kartų išaugusios sklaidos su direktore visvien susitikti nepavyksta. Ilgai derintas susitikimas – atšauktas, o paprašius alternatyvios datos – tyla. Panašu, kad nei trys šimtai milijonų, nei trys milijardai pasiektos auditorijos nesudaro prielaidų mus vertinti rimčiau.
Šiemet „Korgių lenktynės“ privalėjo tapti mokamu renginiu miestiečiams, o kad gautume bent minimalią miesto paramą, buvome priversti tapti dviejų dienų festivaliu ir dalyvauti programoje, kuri pakankamai neatsižvelgia į matomumą užsienyje, negali deramai to įvertinti. Ir šiaip – esame vos dviejų žmonių ir vieno korgio komanda. Ar mūsų pasiekimų neužtenka, kad sulauktume didesnio palaikymo ar bent draugiško miesto vadovų užtarimo?
O dabar, grįžkime į smagesnę istorijos dalį – kaip visgi tuos milijardus šiais metais pavyko sužavėti. O iš tiesų viskas yra labai paprasta: jeigu renginyje dirba Reuters arba Associated Press (AP) žurnalistai, tai garantuoja, jog naujiena atsiras beveik viso pasaulio TV ir interneto žinių portalų akiratyje. Šiems belieka tik pasirinkti ar rodyti jiems pasiūlytą turinį, ar ne. Reuters darbuotojus pasikvietėme patys, be jokios miesto agentūros pagalbos. O štai Associated Press žurnalistą į Vilnių kvietė „Go Vilnius“ – tik ne į „Corgi Race“, o į „Pink Soup Fest“.
Deja, mūsų visų mėgstamiausia sriuba nesužavėjo. Daug įdomesnis pasirodė miesto naujasis elektrinis laivas. Bet kai šis liepą sugedo, vienintelė galimybė jam atvykti sutapo su „Corgi Race Vilnius“ data. Taip potenciali milijardinė sklaida atsidūrė pas mus. Ir čia kyla esminis klausimas – ar tikrai miesto garsinimas turi vykti „atsitiktinai“, dėl sugedusio laivo? Gal jau metas reklamuoti „Corgi Race“ taip, kad tie milijardai nebūtų atsitiktinis efektas? Šiandien AP, kaip ir Reuters, mes jau pakviesti galime ir asmeniškai. Suprantame, jog niekas mūsų neprašė Vilniaus vardo garsinti, tačiau esame pakankamai pilietiški, jog vis vien tai darytume, o kartu matome kokias pozityvias emocijas sukuria mūsų korgiai – žavisi visas pasaulis. Mums svarbu ir tai, jog Vilnius ir Lietuva būtų matomi pasaulyje.
Priminsime, kad šių metų liepą agentūra vykdė viešąjį pirkimą už daugiau nei keturis milijonus eurų – media agentūros paslaugoms tarptautinėms Vilniaus rinkodaros kampanijoms užsienyje. Suma labai solidi. Tik klausimas – ar už tokius pinigus gaunamas rezultatas bent prilygsta tam, ką mes pasiekėme su šypseną keliančia miesto pagalba? Mes pasiruošę sunkiai dirbdami siekti savo vizijos ir toliau, tačiau nuo šiandien atsisakome bet kokios „Go Vilnius“ agentūros pagalbos ar paramos, kol jai vadovauja žmonės, kurie, mūsų nuomone, kartais labiau dirba savo, o ne miesto naudai.