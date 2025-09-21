Kameros užfiksavo, kaip 3 paaugliai iš kiemo pagrobė katę: policija pradėjo tyrimą, bet įtariamieji tyli

Trys 15-mečiai berniukai buvo užfiksuoti kiemo vaizdo stebėjimo kamerų, trumpai glostantys katę, vardu Bucket, o po to rugpjūčio 31 d. pagrobė ją nuo mūrinės tvoros prie namo Bourke gatvėje Goulburne, 190 km į pietvakarius nuo Sidnėjaus.
Bucket yra labai pasitikinti ir sociali katė, kuri mėgo gauti paglostymus iš moksleivių ir kaimynų, kol nebuvo akiplėšiškai pagrobta viduryje dienos.
Jos meilė buvo visiškai akivaizdi ir širdį draskančiame paskutiniame vaizdo įraše, kai pagyvenusią katę berniukai pagrobė be kovos.
Vaizdo įraše girdisi kaip jie juokiasi ir sako „tai mano katė“, o tada įdėjo Bucket į savo dviračio krepšį, kai nusivežė ją gatve.
Janine Steele, išgelbėjusi Bucket dar kačiuką, laikraščiui „Goulburn Post“ sakė, kad tikisi, kad jos katė yra saugi, tačiau baiminasi, kad berniukai jai pakenkė.
„Aš esu visiškoje neviltyje, bet jaučiuosi tikrai palaikoma bendruomenės ir turiu vilties, nes privalau. Ji to nenusipelnė“, – sakė katės savininkė.
Policija tiria Bucket pagrobimą.
Dešimtys australų sukritikavo paauglių elgesį po to, kai gelbėjimo organizacija internete pasidalijo stebėjimo kamerų vaizdo įrašais apie Bucket pagrobimą.
Tačiau J. Steele kol kas negirdėjo nieko iš pareigūnų nei apie trijulę, nei jų tėvus.
„Tyla berniukų, tėvų tyla taip pat skaudina [kaip ir jos dingimas]“, – sakė moteris.
Viena iš berniukų giminaičių tariamai siuntė J. Steele agresyvias žinutes, kai ji internete pasidalijo vaizdo įrašu.
Jie tvirtino, kad berniukai Bucket nešėsi tik šiek tiek gatve – tuo J. Steele abejoja, nes tiki, kad katė jau būtų grįžusi namo.
Katės šeimininkė neįvardijo berniukų, nes nori laikytis tinkamo teisinio proceso.
Ji paprašė aplinkinių Goulburno stebėti, ar nepasirodys Bucket ir paragino visus, turinčius informacijos, susisiekti su Goulburno policijos nuovada.
Asmenims, nuteistiems už gyvūno vagystę Naujajame Pietų Velse, gali būti skirta iki 550 Australijos dolerių bauda ir šeši mėnesiai už grotų.
Bauda už žiaurų elgesį su gyvūnais yra daug griežtesnė, o didžiausia bauda yra 44 000 Australijos dolerių ir 12 mėnesių kalėjimo.
Parengta pagal dailymail.co.uk.
