Palangoje – didžiojo pudelio, vokiečių aviganio ir Lasos apso triumfas Išrinko gražiausius šunis

2025 m. rugsėjo 22 d. 13:02
Lietuvos kinologų draugija
Didysis pudelis, vokiečių aviganis ir Lasos apsas – tris dienas Palangoje vykusių tarptautinių šunų parodų gražiausi šunys. Du iš šios trijulės – vokiečių aviganis Edino vom Osterberger Tal (savininkas Antanas Butkus) ir Lasos apsas TAI FANZA LOTUS BLOSSOM (savininkė Lauryna Kudirkienė) – Lietuvos kinologų šunys.
Daugiau nuotraukų (17)
Rugsėjo 19 – 21 d. Nemirsetos kempinge šalia Palangos daugiau kaip 1 600 dalyvių iš įvairių šalių ne tik varžėsi parodos ringuose, bet ir mėgavosi užsitęsusia lietuviška vasara.
Sekmadienį vakare parodų maratoną tradiciškai vainikavo „Supreme Bis“ konkursas, buvo išrinktas pats gražiausias visų trijų parodų šuo. Šio konkurso nugalėtoju teisėjas Gabriel Valdez iš Brazilijos paskelbė didįjį pudelį Smart Connection Dark Queen iš Latvijos.
Įvertinti šunis Lietuvos kinologų draugija taip pat pakvietė tarptautinius teisėjus, patyrusius šunų veislių specialistus iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Kipro, Slovakijos, Austrijos, Vengrijos ir Serbijos.
Parodų sezonas lauko sąlygomis jau baigėsi, kita tarptautinė šunų paroda jau vyks patalpose – gruodžio pabaigoje tarptautinė šunų mylėtojų bendruomenė jau šurmuliuos Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
Lietuvos kinologų draugijapudelisvokiečių aviganis
