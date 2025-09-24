„Forbes Adviser“ atliko tyrimą, kurio metu išsiaiškino, kokie šunys yra protingiausi ir ramiausi. Jie puikiai vykdo komandas, neloja ir nepuola žmonių.
Sąrašą sudaro dešimt veislių, tačiau specialistai sudarė dar vieną, išsiaiškinę, kokių šunų geriau vengti.
Sibiro haskis
Didelių veislių šunys yra gana problematiški, ypač jei juos laikote bute. Reikia mokėti sutarti su tokiu gyvūnu, išlaikyti jį pasivaikščiojimo metu, tinkamai dresuoti.
Tačiau tarp didelių veislių atstovų yra tokių, su kuriais susitarti neįmanoma – tai haskiai. Tik labai patyrę kinologai gali sutramdyti šių mėlynakių gražuolių nepaklusnų charakterį, ir netgi ne visi.
Daugelis tokių šunų savininkų teigia, kad haskiai ignoruoja komandas, nuolat pabėga pasivaikščiojimų metu, gali priekabiauti prie žmonių ir kitų gyvūnų. Be to, šios veislės šunys per kelias minutes gali paversti butą tvartu, sunaikindami net tai, ko, atrodytų, neįmanoma sulaužyti.
Biglis
Tai vidutinio dydžio šuo, kuris, kaip ir haskis, negali pasigirti idealiomis manieromis. Jie bėga nuo savininkų, neklauso, jų gyvenimas primena amžiną karnavalą.
Bigliai linksminasi ir džiaugiasi, nuolat ką nors kramto ar vagia, pramogauja, kaip tik gali. Tik keletas biglių yra pasirengę klausyti šeimininko ir laikytis šalia jo gatvėje.
Havanos bišonas
Žmonės, kuriems svarbu, kad šuo visai nelotų arba lotų retai, turėtų atsisakyti pirkti bišonus. Ši veislė nuolat triukšmauja, trikdo tylą, trukdo šeimininkui ir kaimynams. Kai žmogaus nėra, jiems greitai tampa nuobodu, šunys pradeda inkšti ir gadinti daiktus.
Be to, jų savisaugos instinktas yra labai silpnas, o smalsumas, atvirkščiai, stiprus, todėl šeimininkas turės nuolat stebėti, kad šuo nesuėstų nieko pavojingo sau.
Prancūzų buldogas
Dar viena šunų veislė, kurią labai dažnai galima sutikti tarp žmonių, gyvenančių butuose. Iš tiesų, ji nėra tokia nekenksminga, kaip jums atrodo. „Prancūzas“ linkęs bėgti, todėl jo negalima paleisti nuo pavadėlio.
Be to, būtent šios veislės šunys dažniau nei kiti „siurbia“ gatvę, t. y. ryja viską, kas valgoma ir nevalgoma, ir gali sau pakenkti.
Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis
Mažos šunų veislės taip pat pateko į nepageidaujamų sąrašą, ryškus pavyzdys – karališkasis spanielis. Išvaizda mielas šuo iš tiesų yra tikras velnias, kuris gali gerokai sudirginti šeimininko nervus.
Jie nuolat loja, labai dažnai ir garsiai inkščia. Spanieliai ignoruoja savininkus gatvėje, nevykdo komandų ir gali su malonumu valgyti nežinomos kilmės maisto likučius tiesiai nuo žemės.
Karaliaus Karolio spanielisprancūzų buldogasHavanos bišonas
Rodyti daugiau žymių