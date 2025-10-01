Mokslininkai atskleidė beveik stebuklui prilygstantį ryšį tarp žmogaus ir šuns

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
AugintinisPamatyk

Mokslininkai atskleidė beveik stebuklui prilygstantį ryšį tarp žmogaus ir šuns

2025 m. spalio 1 d. 11:59
Šunų jautrumas žmogui formavosi per tūkstančius bendros evoliucijos metų, ir būtent todėl šiandien jie taip subtiliai reaguoja į menkiausius mūsų nuotaikos pokyčius. Apie tai rašo portalas „StudyFinds“.
Daugiau nuotraukų (1)
Jei šeimininkas liūdi, šuo gali tyliai atsigulti šalia arba palenkti galvą, tarsi bandydamas suprasti. Kai žmogus yra įsitempęs, augintinis pradeda neramiai vaikščioti po kambarį.
Šios reakcijos nėra atsitiktinės – jos pagrįstos gyvūnų gebėjimu suvokti balso intonacijas, veido išraiškas, kvapus ir net biocheminius pokyčius.
Tyrimai, kuriuose buvo naudojama neurovizualizacija, parodė, kad šunų smegenyse yra specialios zonos, apdorojančios balsą, labai panašios į žmogaus.
Be to, jos reaguoja būtent į emociškai nuspalvintus garsus: juokas, verksmas ar piktas šauksmas aktyvuoja sritis, atsakingas už emocijas.
Tas pats vyksta ir suvokiant veidus – pažįstamas veidas sukelia šuniui sužadinimą atlygio centruose, o tai reiškia, kad jis suvokia žmogaus išraiškas ne kaip abstrakčius paveikslėlius, o kaip emocinius signalus.
Mokslininkai pastebi dar vieną įdomų efektą – „emocinį užsikrėtimą“. Kai žmogus nervinasi, šuns pulsas taip pat pagreitėja, o bendro streso metu širdies ritmas gali netgi sinchronizuotis. Tai nėra minčių skaitymas, o savotiška automatinė empatija, kuri įsitvirtino dėl artimo ryšio su žmogumi.
Ypatingą vaidmenį šiuo atžvilgiu vaidina hormonas oksitocinas. Kai šuo ir šeimininkas ilgai žiūri vienas kitam į akis, šio „meilės hormono“ lygis abiejuose padidėja.
Toks biocheminis grįžtamasis ryšys labai panašus į tėvų ir kūdikių sąveiką ir daro prisirišimą ypač stiprų. Įdomu, kad netgi žmogaus išauginti laukiniai vilkai tokios reakcijos neparodo – ji atsirado tik domestikacijos procese.
Namų šunys taip pat puikiai supranta kūno kalbą: jie gali atskirti šypseną nuo pykčio net nuotraukoje. Nors jų smegenys yra mažesnės nei vilkų, evoliucijos eigoje jos „pertvarkė“ taip, kad galėtų atpažinti žmogaus signalus, todėl šunys tapo tikrais emocinio intelekto meistrais.
Žinoma, šunys neanalizuoja mūsų minčių ir nesupranta, kodėl mes nusiminę ar kas sukelia mūsų susierzinimą. Tačiau jie puikiai jaučia emocines būsenas ir reaguoja į jas taip, kaip negali nė vienas kitas gyvūnas.
Būtent todėl mums atrodo, kad jie mus perskaito kaip atvirą knygą – ir, ko gero, šis jausmas yra artimiausias tikram stebuklui.
ŠuoŠunysaugintiniai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.