Prancūzijoje – Lietuvos išminuotojai su šunimis: rezultatai nustebimo

Šiose pratybose šunys buvo visiškai integruoti į pėstininkų užduotis ir kartu vykdė taktinius veiksmus.
Inžinerijos bataliono Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo su šunimis skyriaus vado vyr. srž. Vyganto Kazlovo teigimu, tokių pratybų iki šiol dar nėra buvę, tad tai buvo visiškai nauja patirtis įvairių šalių kinologams bei prancūzų pėstininkams.
Anot vyresniojo seržanto, jie buvo gerokai nustebę, kad tarnybiniai šunys gali tiek daug nuveikti, o žmogui tik reikia užtikrinti keturkojų saugumą.
Kinologams ir jų tarnybiniams šunims su pėstininkais teko kartu taktiškai judėti, atlikti sprogstamųjų medžiagų paiešką transporto priemonėse, kelio ruožuose, patalpose, persikelti virvėmis tarp pastatų ir virvėmis nuo jų nusileisti, skristi sraigtasparniu, šturmuoti skirtingus objektus, atliekant įvairias užduotis išbandyti kliūčių ruožą su daugybe tai aukštyn, tai žemyn einančių, stipriai siaurėjančių ir netikėtai vėl paplatėjančių tunelių, treniruotis sulaikyti agresorių naudojant smūginį antsnukį, dirbti su lazeriu. Suskirstyti grupėmis kariai dirbo dviem kryptimis – paieškos bei puolamųjų operacijų.
„Sprogstamųjų medžiagų paieška mūsų šunims yra įprasta, nes Lietuvoje ties tuo daugiausia ir dirbame. Tačiau puolamosios operacijos buvo visiškai nauja patirtis. Sužinojome kaip, kelintas, kurioje vietoje turi taktiškai judėti kinologas su pėstininkų skyriumi šturmo metu. Taip pat pirmą kartą teko pamatyti, kaip su šuns pagalba užminuoti pastatą, automobilį ir pan., kaip šunį tokiai operacijai paruošti, kaip per saugų atstumą parodyti jam kur padėti sprogstamąjį užtaisą... Įdomu buvo stebėti ir šunų darbą malšinant riaušes“, – pratybose „Dog Fighter“ įgyta patirtimi dalijosi vyr. srž. Vygantas Kazlovas.
Pirmą kartą surengtuose bendruose taktinio lygmens kinologų ir pėstininkų mokymuose „Dog Fighter“ dalyvavo kinologai iš aštuonių valstybių: Lietuvos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir Prancūzijos.
Lietuvių ir prancūzų kinologų bendradarbiavimas užsimezgė po 2024 m. vasaros olimpinių žaidynių, kuriose įvairių šalių kariai ir pareigūnai su tarnybiniais šunimis vykdė sprogstamųjų medžiagų paiešką ir padėjo užtikrinti žaidynių saugumą.
