Raimonda Petrošienė su sūnumi kops į Kilimandžaro kalną: kviečia aukoti gyvūnams

Per aukok.lt surinktą paramą planuojama skirti nevyriausybinei organizacijai „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI). Organizacijos pagrindinis tikslas – spręsti ne beglobių gyvūnų problemos pasekmę, o priežastį, užkertant kelią tolimesniam beglobių gyvūnų atsiradimui.
Kelionės tikslas – atkreipti dėmesį į gyvūnų gerovės problemą Lietuvoje
„Kai su sūnumi nusprendėme įveikti šį iššūkį ir įkopti į aukščiausią Afrikos viršukalnę – Kilimandžarą, norėjome, kad tai būtų ne apie mus, kad kelionė būtų prasminga. Supratau, kad labiausiai reikia pagalbos gyvūnams“ – teigia Raimonda.
Kviesti žmones aukoti būtent skriaudžiamiems gyvūnams paskatino problemos mastas Lietuvoje: perpildytos prieglaudos, pastoviai pasirodančios žinutės viešojoje erdvėje apie išmestus, mušamus, kitaip skriaudžiamus naminius gyvūnus.
„Patys turime šunį, kurį labai mylime, todėl gyvūnų tema mums labai artima. Iš tiesų, kai pamatau kiek Lietuvoje vis dar daug skriaudžiamų gyvūnų, suspaudžia širdį. Todėl net nesuabejojau – padėti sieksime būtent jiems“ – teigia Raimonda Petrošienė.
Raimonda su sūnumi, kuris kviečia aukoti organizacijai „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ dėl jos misijos. „Man labai svarbu tai, kad ši organizacija gyvūnų gerovės srityje dirba jau ne vienerius metus, savo veikla siekdami iš esmės spręsti gyvūnų gerovės problemų priežastis. GGI gyvūnais rūpinasi teikdami teisinę pagalbą, šviesdami visuomenę – o būtent to mano manymu Lietuvoje labai trūksta“ – apie sprendimą paramą skirti GGI pasakoja Raimonda.
Į kalną kops 6 dienas, bet laukia ilgas pasirengimas
Idėja kopti į Kilimandžarą kilo Raimondos sūnui prie kurio Raimonda nusprendė prisijungti. Daug metų kartu su sūnumi sportuojanti moteris teigia, kad kelionės laukia su nekantrumu ir jauduliu, tačiau neslepia, kad pasiruošimo reikia nemažai.
„Kai sūnus pasakė, kad nori kopti, aš jam iš karto pritariau, bet naktį labai kirbėjo, kad noriu ir aš prisijungti į šią kelionę. Ryte atsikėlusi ėmiau „googlinti“ apie kalną, jo sudėtingumą, supratau, kad noriu prisijungti. Kai pabudo Gustas, sakau kopiame kartu, jis pritarė. Sportas mane lydi visą gyvenimą, tačiau kopiant į kalną gali įvairių netikėtumų atsirasti, dalykų, kurių negali numatyti iš anksto. Pavyzdžiui, sudėtingos oro sąlygos. Todėl labai svarbu būti pasirengus ir psichologiškai“ – pasakoja Raimonda.
Raimonda savo pasirengimo kelionei procesu, treniruočių akimirkomis ir kelionės užkulisiais dalinsis savo Youtube kanale @Raimonda_sports.
Į kelionę moteris su sūnumi leisis jau gruodžio 10 d., kopti į kalną numatoma 6 dienas. Į Lietuvą iniciatyvos autoriai planuoja grįžti gruodžio 20 d.
Šio projekto rėmuose skirti paramą organizacijai VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ per aukok.lt platformą galima jau dabar: https://www.aukok.lt/projektai/I-virsune-uz-tuos-kurie-neturi-balso.
Daugiau informacijos apie GGI veiklą rasite: www.ggi.lt.
Kiekviena jūsų parama – svarbus žingsnis link šios misijos įgyvendinimo. Prisidėkite, juk kartu galime ne tik įkopti, bet ir nuversti kalnus!
Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)AkcijaGyvūnų gerovė
Rodyti daugiau žymių