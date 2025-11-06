Išvardijo 7 šunų veisles, kurios gali padėti sumažinti kraujospūdį

Kardiologė Ketrin Vainberg „ParadePets“ paaiškino, kad šuns laikymas gali padėti išlikti aktyviam ir sumažinti stresą po ilgos dienos.
„Net paprastas šuns paglostymas gali sumažinti kraujospūdį ir nuraminti. Smagios pasivaikščiojimo ar žaidimų su šunimi akimirkos taip pat padeda sumažinti kraujospūdį, stiprina širdies sveikatą ir mažina streso lygį“, – sako ji.
Šie šunys gali nuraminti nervus ir paskatinti judėti.
Ši Cu
„Puikūs kambariniai šunys, padedantys šeimininkams atsipalaiduoti po sunkios dienos“, – sako veterinarijos gydytoja Amanda Čembers. Jie taip pat pakankamai energingi, kad mėgtų pasivaikščiojimus, bet ne tokie judrūs, kad reikėtų nuolat kažką veikti. Ši veislė nelabai loja, todėl namuose galima mėgautis ramesne atmosfera.
Vokiečių trumpaplaukis pointeris
Veterinarė Eimi Varner teigia, kad pointeriai motyvuoja šeimininkus būti aktyviais. „Reguliarūs pasivaikščiojimai priverčia judėti ir stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą“, – sako ji.
Borderkolis
Šie šunys mėgsta treniruotes ir ilgus pasivaikščiojimus. „Bendros fizinės veiklos sukuria dienos rutiną, o rutina yra labai svarbi gerai sveikatai palaikyti“, – teigia E. Varner.
Frizos bišonas
„Bišonai – tarsi gyvi pliušiniai meškinai“, – sako A. Čembers. „Turint žavingą namų draugą, kuris visiškai priklauso nuo jūsų, šeimininkai jaučia tikslą ir motyvaciją rūpintis savo širdies sveikata“.
Dobermanas pinčeris
„Turint ištikimą draugą, pas kurį galite grįžti namo, lengviau palaikyti tvarkingą ir sveiką gyvenimo būdą, kas teigiamai veikia širdies sveikatą“, – sako A. Čembers. Dobermanai taip pat labai energingi ir visada pasirengę pasivaikščiojimams.
Prancūzų buldogas
Prancūzų buldogai žaismingi ir kompaktiški, todėl tinka beveik bet kokiam gyvenimo būdui. Jie labai šilti, mėgsta glaustytis ir nėra hiperaktyvūs, bet vis tiek skatina šeimininkus judėti.
Jorkšyro terjeras
Ši veislė lengvai prisitaiko ir yra žaisminga, todėl galite ilgai kartu leisti laiką. Jorkšyro terjerai kupini energijos ir mėgsta aktyvų gyvenimo būdą, skatindami šeimininkus keltis ir judėti.
šuns veislėkraujospūdisaugintinis
Rodyti daugiau žymių