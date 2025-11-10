6 šunų veislės, kurių nereikėtų rinktis pradedantiesiems: paaiškino, kodėl

Žmonės, kurie pirmą kartą nusprendė įsigyti šunį, turėtų kruopščiai apsvarstyti savo pasirinkimą. Ne visos veislės tinka pradedantiesiems – kai kurios reikalauja nemažai patirties, laiko ir kantrybės. Šunų dresuotoja Ingrid Pups papasakojo, kokių šešių veislių geriau vengti žmonėms, neturintiems patirties auginant gyvūnus. Apie tai pranešė leidinys „Express“.
Pasak kinologės, per aštuonerius darbo metus ji matė šimtus įvairių veislių šunų. Jos stebėjimai parodė, kad kai kurie augintiniai reikalauja daug daugiau pastangų nei kiti. Jie gali turėti sudėtingą charakterį, pernelyg daug energijos ar poreikį užsiimti intelektualiai. Jei jiems neskiriama pakankamai dėmesio, tai veda prie agresijos, pabėgimų ar daiktų gadinimo.
Kokios šunų veislės netinka pradedantiesiems
Australų aviganis. Šie šunys yra ypač energingi – tikri „vaikštantys akumuliatoriai“ su stipriu piemens instinktu. Jei savininkas negali užtikrinti jiems ilgų pasivaikščiojimų ir aktyvių žaidimų, jie pradeda elgtis destruktyviai – kramto baldus, bėgioja ratu arba be perstojo loja.
Pačios protingiausios veislės šunys yra vieni iš sudėtingiausių laikyti namuose. Be reguliarių intelektualinių užduočių ir ilgų treniruočių borderkoliai nuobodžiauja ir greitai praranda savikontrolę. Jie idealiai tinka kinologiniams konkursams, bet ne tiems, kurie tiesiog nori namų kompaniono.
Vokiečių aviganis – populiari ir daugelio mėgstama veislė. Tačiau I. Pups pabrėžia: šie šunys nuo mažens turi būti griežtai drausminami. Be tinkamo auklėjimo aviganiai tampa kaprizingi, pernelyg teritoriniai ir blogai reaguoja į nepažįstamus žmones. Tai jautrūs, ištikimi gyvūnai, kuriems reikia skirti daug dėmesio.
Haskiai dažnai įsigyjami dėl gražios išvaizdos, bet nedaugelis yra pasirengę sunkumams. Haskiai turi nepriklausomą charakterį ir yra linkę veikti savo nuožiūra. Jie gali pabėgti, gadinti daiktus ir rodyti agresiją kitų gyvūnų atžvilgiu. Norint su jais gyventi harmoningai, reikia suprasti jų prigimtį ir turėti patirties dirbant su šiomis veislėmis.
Belgų aviganis malinua. Tai šuo, kuriam reikia nuolatinio dresavimo ir užduočių. Malinua yra labai protingas ir kasdien jam reikia kelių valandų aktyvumo. Jei to neužtikrinama, ji pradeda „linksmintis“ pats – dažnai dėl to nukenčia baldai ar daiktai bute.
Doodle (pudelių mišrūnai). Šie šunys atrodo mieli, bet problema yra kitur. Kaip pažymi dresuotoja, daugelis veisėjų veisia juos dėl pelno, nekreipdami dėmesio į gyvūnų sveikatą. Dėl to mišrūnai dažnai turi genetinių problemų. Pirkdami tokius šunis, savininkai kartais nesąmoningai remia nesąžiningą veisimą.
I. Pups pabrėžia, kad šios veislės nėra „blogos“. Joms tiesiog reikia patyrusių savininkų, kurie supranta šunų elgesio ypatumus ir yra pasirengę skirti nemažai laiko jų priežiūrai.
Primename, kad šunų savininkai dažnai pastebi, kad jų augintiniai gali keistai elgtis, kai jiems trūksta dėmesio. Veterinarai aiškina: gyvūnų pavydas yra ne mažiau realus nei žmonių, ir jis pasireiškia įvairiomis formomis.
