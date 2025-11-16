Susipažinkite: šis 3 mėn. padūkęs mažylis – būsimas Kauno pareigūnas

Vos trijų mėnesių šuniukas Lego pareigūnams suteikia daug džiaugsmo ir šypsenų, o ateityje gali tapti svarbia komandos dalimi.
Apie mažąjį pagalbininką Kauno policija rašė socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Pareigūnai taip pat pasidalino ir žaismingo keturkojo nuotraukomis. Šie kadrai akimirksniu pavergė internautų širdis.
„Jeigu sutiktumėte LEGO mieste, net neįtartumėte, kad jis – būsimasis keturkojis pareigūnas! Be galo žaismingas ir jau spėjęs pavergti visų širdis.
3 mėnesių mažyliui visi mokslo metai priešakyje – o po jų, tikimės, turėsime dar vieną pagalbininką ieškant narkotinių medžiagų ir saugant jus. Linkėkime Lego smalsumo, drąsos ir sėkmės augant bei mokantis!“ – rašoma paskelbtame įraše.
Kauno policija taip pat padėkojo pareigūnui, kuris bus naujasis Lego šeimininkas.
„Ačiū, Albertai, Tau, kad pasirinkai šį mažylį auginti, mokyti ir lydėti kelyje į tarnybą“, – skelbiama Kauno policijos feisbuke.
