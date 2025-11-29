Kauno gatvėse – mieliausios „Draugo“ dienos eitynės

Eitynėse dalyvavo LSMU Kinilogijos centro šunys – profesionalai kartu su šventiškai pasidabinusiais keturkojais kauniečiais ir miesto svečiais.
Didysis pasirodymas įvyko prie Vytauto Didžiojo paminklo: tarnybiniai keturkojai vaikščiojo ant dviejų kojų, demonstravo paklusnumo ir sutelktumo elementus. Kinologijos centro atstovai su savo keturkojais rodė, kaip galima komunikuoti be skanėstų, naudojant tiek komonukacines priemones tiek, emocijas. LSMU GMF dekanė prof. Elena Bartkienė pasidžiaugė, kad „Draugo“ dienos renginys yra puiki proga prisiminti, kokią svarbią vietą mūsų gyvenime užima šunys.
LSMU GMF Kinologijos centro vadovė Jurgita Dailidavičienė akcentavo, jog susirinkome prie Vytauto Didžiojo paminklo neatsitiktinai, nes eitynės – tai daugiau nei paprastas žygis. Tai – pagarba šunims, kurie kasdien prisideda prie mokslo pažangos, emocinės gerovės, visuomenės saugumo ir mūsų kasdienio gyvenimo. Tai – priminimas, kad šuo žmogų lydi ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir tada, kai mums reikia pagalbos, ramybės, atramos ar paguodos“.
Renginys vyko labai sklandžiai ir linksmai, visi jo dalyviai buvo apdovanoti šventiniais malūnėliais, ir iš renginio išsinešė plačias šypsenas bei gerą nuotaiką. Geriausia dresūra – tai šypsena.