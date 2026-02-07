Remiantis finansiniais dokumentais, 2024 m. kompanija gavo beveik 3 milijonus dolerių (2,58 mln. eurų) pajamų ir buvo pelninga.
170 akrų (maždaug 69 hektarų) ploto rančoje netoli Livingstono miesto vienu metu laikoma iki 46 įvairių veislių ir mišrūnų šunų. Gyvūnai praeina visą maždaug dvejų metų trukmės mokymo ciklą, po kurio jie perduodami naujiems savininkams.
Mokymas apima apsaugos įgūdžius, paklusnumą, socializaciją, elgesio stabilumą, fizinį pasirengimą ir prisitaikymą prie šeimos gyvenimo, rašo „CNBC Make It“.
Pasak bendrovės įkūrėjos ir prezidentės Kim Green, pagrindinis reikalavimas šunims – gebėjimas akimirksniu pereiti nuo aktyvios apsaugos prie visiško paklusnumo.
„Tai turi būti šeimos šunys, kurie tuo pačiu metu gali būti panaudoti apsaugai grėsmės atveju“, – pažymi ji.
Įmonė nesiekia didinti pardavimų apimčių kokybės sąskaita. K. Green pabrėžia, kad dažnai atsisako potencialių klientų, jei mano, kad apsaugos šuo jiems netinka.
„Tai nėra masinės paklausos produktas“, – sako ji.
„Svalinn“ samdo trenerius su įvairiu profesiniu išsilavinimu, kartais neturinčių ankstesnės darbo su šunimis patirties.
Pasak K. Green, toks požiūris leidžia išmokyti gyvūnus reaguoti į įvairių žmonių, o ne tik profesionalių kinologų, komandas.
Po šuns perdavimo klientui treneris surengia kelių dienų mokymus šeimai ir vėliau grįžta patikrinti, kaip šuo prisitaikė.
Vienas iš įmonės klientų, buvęs JAV karinių oro pajėgų karininkas ir civilinės aviacijos pilotas pažymi, kad pasirinko „Svalinn“ dėl šunų drausmės ir draugiško charakterio. Pasak jo, šuo tapo visaverčiu šeimos nariu ir sykiu užtikrina didelės privačios teritorijos kontrolę.
