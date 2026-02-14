Vilnių džiugino „Taksų lenktynės“: ir lenktyniavo, ir madas demonstravo

Žiūrovų laukė bent trys įsimintini šuniukų pasirodymai: taksų sprintai, kostiumų paradas ir šio renginio naujovė – ilgiausio takso rungtis.
Dalyvauti buvo galima bet kuriose rungtyse pasirinktinai: kostiumų parade, grupinėse lenktynėse.
„Taksų lenktynės 2026“ – pirmasis „Corgi Race Vilnius“ (liet. „Korgių lenktynės“) komandos organizuojamas žiemos renginys, skirtas visai šeimai.
„Corgi Race Vilnius“ – kasmetinis ir pasaulyje išgarsėjęs korgių veislės šunų pasirodymų bei įvairių rungčių festivalis, kuris 2025 m. pasiekė daugiau nei 2,5 mlrd. potencialią auditoriją pasaulyje ir buvo paminėtas bent 3 200 kartų įvairiose publikacijose. Abiejų renginių informacinis partneris – naujienų portalas Lrytas.