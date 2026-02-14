AugintinisPamatyk

Vilnių džiugino „Taksų lenktynės“: ir lenktyniavo, ir madas demonstravo

2026 m. vasario 14 d. 17:59
Lrytas.lt
Po vasarą praūžusio ir itin plačiai pasaulyje nuskambėjusio renginio „Korgių lenktynės“ (angl. Corgi Race Vilnius), populiariojo renginio sumanytojai šį kartą nustebino dar vienu renginiu – „Taksų lenktynėmis“, kurios į „Ozo“ prekybos centrą pritraukė didelį būrį žmonių. Geros emocijos, juokas ir ore tvyranti meilė visiems buvo garantuoti.
Žiūrovų laukė bent trys įsimintini šuniukų pasirodymai: taksų sprintai, kostiumų paradas ir šio renginio naujovė – ilgiausio takso rungtis.
Dalyvauti buvo galima bet kuriose rungtyse pasirinktinai: kostiumų parade, grupinėse lenktynėse.
„Taksų lenktynės 2026“ – pirmasis „Corgi Race Vilnius“ (liet. „Korgių lenktynės“) komandos organizuojamas žiemos renginys, skirtas visai šeimai.
„Corgi Race Vilnius“ – kasmetinis ir pasaulyje išgarsėjęs korgių veislės šunų pasirodymų bei įvairių rungčių festivalis, kuris 2025 m. pasiekė daugiau nei 2,5 mlrd. potencialią auditoriją pasaulyje ir buvo paminėtas bent 3 200 kartų įvairiose publikacijose. Abiejų renginių informacinis partneris – naujienų portalas Lrytas.
