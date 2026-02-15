Po Hačiko istorijos – akitų rojus Panevėžio r.: pagarba veislei, charakteriui ir kilmei

Kelias, prasidėjęs nuo filmo
L. Eisenienės pažintis su akitomis prasidėjo ne parodoje ir ne veislyne. Lemtingu momentu tapo filmas „Hačiko. Šuns istorija“, paremtas tikra Hačiko istorija – šuns, devynerius metus laukusio savo šeimininko Tokijo Šibujos stotyje.
„Mane sužavėjo jo ištikimybė, intelektas ir išvaizda. Po šio filmo pradėjau domėtis akitomis – jei tik sutikdavau jas gatvėje, visada kalbindavau šeimininkus ir prašydavau leisti paglostyti jų šunį. Jau tada žinojau: kai persikelsime gyventi į namą, turėsime dvi akitas. Vyras mano svajonei pritarė. Svajoti reikia atsargiai, nes kartais svajonės pildosi su kaupu, taip nutiko ir man!“ – juokėsi ji.
Šiuo metu moters namuose gyvena 12 suaugusių japonų akitų: rudos ir tigrinės spalvų.
„Akitanijos“ veislyne ypatingas dėmesys skiriamas tiek ilgamečiams veislyno veteranams, tiek aktyviai veisimo programoje dalyvaujantiems šunims ir perspektyviai ateities kartai.
Veislyno pamatus sudaro patyrę ir titulais įvertinti veteranai: E’Hiroshi Go Saulėtekis – kelių šalių čempionas ir ištikimas namų sargas, Gaara Go Mokaito – Akita CUP parodos nugalėtoja ir interčempionė bei Hayatora Go Fuen No Oka – daugelio AKIHO parodų vicečempionė.
Veisimo programoje dalyvauja kruopščiai atrinkti, stiprios kilmės šunys: Harunohana, Koharu Go Odate Sannomarusou, Awa Ikkou Go Jr. Matsunaga ir jauna, bet jau Lietuvos čempionės titulą pelniusi Isatora Go Akitanija.
„Akitanijos“ ateitį kuria ryškūs parodų lyderiai: Gemmei Go Akitanija, išsiskirianti įspūdingais tarptautiniais pasiekimais, Izumi Go Akitanija – AKIHO ir nacionalinių parodų nugalėtoja, Suigin Go Wataky Kensha – jaunas, bet jau titulais įvertintas patinas, Itaru Go Mokaito – Baltijos čempionas, bei jauniausia viltis Mokuran Tora Go Hajimari, laikoma itin perspektyvia būsima čempione.
Įspūdingi pasiekimai tarptautinėje arenoje
Veislynas „Akitanija“ kryptingai veikia jau aštuonerius metus. Jo veikla orientuota į japonišką standartą, FCI ir AKIHO linijas, o pagrindinis tikslas – sveiki, stabilaus charakterio, veislę atitinkantys šunys.
Šiuo metu veislyno savininkės namuose gyvena akitos iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos ir net Japonijos. Tarp jų – ilgamečiai veteranai, aktyviai veisime dalyvaujantys šunys bei perspektyvi jaunoji karta, jau pelniusi aukščiausius titulus tarptautinėse parodose.
2025-ieji tapo ypatingais metais „Akitanijos“ istorijoje. AKIHO parodoje Lenkijoje, kurioje dalyvavo apie 150 akitų iš 15 šalių, veislynas pasiekė išskirtinį rezultatą – net trijose klasėse užėmė pirmąsias vietas.
„Tai pranoko visus lūkesčius. Tačiau man svarbiausia ne titulai, o šunų sveikata ir tai, kokie jie yra kasdienybėje“, – pabrėžė L. Eisenienė.
Akita – ne kiekvienam
Pasak veisėjos, akita – tai ne „paklusnus darbinis šuo“, o savarankiška, mąstanti asmenybė. Ji ištikima, ori, jautri aplinkai ir labai lojali savo šeimai.
Akitos renkasi vieną šeimininką ar šeimą, turi stiprų medžiotojo instinktą, nemėgsta spaudimo ir monotonijos, bendradarbiauja tik tada, kai su jomis elgiamasi pagarbiai.
„Jeigu šeimininkas yra lyderis, akita jam paklūsta besąlygiškai. Bet spaudimas ar prievarta šiai veislei netinka“, – teigė šunų augintoja.
Būti veislyno savininke jai reiškia ne romantiką, o didžiulę atsakomybę. L. Eisenienė atvirai prakalbo apie mitą, jog veisėjai gyvena iš šuniukų pardavimo: „Realybėje reikia turėti verslą, kad galėtum auginti tokio lygio akitas, užtikrinti jų priežiūrą, mitybą ir dalyvauti parodose Europoje bei Japonijoje.“
Veislyne laikomasi griežtų principų: aukščiausios klasės genetika, privalomi sveikatos tyrimai, ribotas vadų skaičius ir itin atsakingas šeimų parinkimas.
Ryšys visam gyvenimui
Šuniukai į naujus namus iškeliauja vakcinuoti, su dokumentais, socializuoti ir su pirminiu kraiteliu. Tačiau svarbiausia – ryšys su veislynu išlieka visam šuns gyvenimui.
„Kai kurie šuniukų savininkai tapo mūsų šeimos draugais. Man labai gera matyti, kaip jie auga, gyvena, ir žinoti, kad visada galiu padėti“, – dalijosi moteris.
Akitos, anot veisėjos, ne hobis po darbo. Tai kasdienė struktūra, atsakomybė ir šeimos ritmas.
„Jei viskas sutvarkyta – namuose ramybė. Akitos yra mūsų kasdienybės dalis“, – tikino L. Eisenienė.
Net veislyno pavadinimas tai atspindi. „Akitanija“ jai simbolizuoja akitų rojų – vietą, kur jos gimsta, gyvena ir kartais išeina.
„Tai sunkiausia šios veiklos dalis“, – atvirai prisipažino moteris.
Panevėžio rajonasAkita Inuveislynas
