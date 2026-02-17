Mažas ūgis, didelis charakteris – Vilniuje susirinko išskirtiniai taksai

Taksų šeimininkai išskiria jų aktyvumą ir sumanumą – auginant šiuos žavius šunis kartais tenka susidurti su išdaigomis namuose, tačiau rūpesčius atperka keturkojų meilė ir ištikimybė.
Į sostinę iš įvairių Lietuvos miestų atvykę taksų šeimininkai pirmąsyk turėjo galimybę augintinių vikrumą ir greitį patikrinti trasoje – prie lenktynių starto linijos išsirikiavo beveik 50 augintinių.
Augina ir ne vieną dešimtmetį
Pipos šeimininkė Danguolė pasakojo, jog prieš metus įsigyta augintinė jau ketvirtoji šeimoje, o pirmasis taksas į namus atkeliavo daugiau nei prieš trisdešimt metų. Pagrindinė priežastis, kodėl šeima renkasi tik taksų veislės šunį – jų grožis ir stilingumas.
„Taksai – labai sumanūs. Dažnai susiduriu su nuomone, jog šios veislės šunys yra užsispyrę, o taksų šeimininkai – jų vergai, tačiau iš tiesų taip nėra. Žinoma, svarbu, kaip šunys auklėjami. Pipa – meili, prieraiši, labai švelni, mėgstanti bendrauti, sutarianti su vaikais, šiek tiek atsargi“, – dalijosi Danguolė.
Vilnietė Deimantė šiurkščiaplaukį taksą Zorro augina aštuonis mėnesius, tačiau jau gali patvirtinti – jo vardas puikiai atspindi augintinio charakterį. „Mažasis kovotojas, mėgstantis parodyti savo charakterį“, – sako Deimantė.
Paklausta, kokių išdaigų jau spėjo iškrėsti Zorro, šeimininkė įvardijo augintinio įprotį vogti kojines ir jas sugraužti.
Savybė, kuria išsiskiria Deimantės taksas – valgumas. Dėl skanėstų jis gali nė neprašytas atlikti visas žinomas komandas: apsisukti, atsigulti, suloti.
Deimantė pripažįsta, jog iki įsigydama Zorro buvo girdėjusi, kad šie šunys išskirtiniai savo charakteriu, ir jos augintinis tai tik patvirtina. „Neabejoju, jog taksą galima išdresuoti, tačiau jų šeimininkai nenustebs, jei keturkojis, nepaisant dresūros pamokų, staiga ims tave ignoruoti ir sprendimus priimti pats“, – dalijosi mergina.
Prieš įsigydama taksą ji pasakojo daug domėjusis šios veislės savybėmis. Kadangi taksai buvo išveisti medžioklei, Deimantės nestebina Zorro vasarą kieme rausiamos duobės ar tai, kad jis uosdamas seka pėdsakus.
Penkių mėnesių trumpaplaukio takso Paprio šeimininkė Mokhinur šią veislę pasirinko dėl dviejų priežasčių: alergijos ilgaplaukiams šunims ir dėl artimo charakterio. „Šis šuo mėgsta parodyti savo balsą ir nuomonę, tačiau kartu moko kantrybės ir labai prisiriša prie šeimininko. Norėjau augintinio, kuriuo galėčiau rūpintis ir kuris mane mylėtų bet kokios nuotaikos“, – pasakojo ji.
Šeimininkės žodžiais, Papris – aktyvus šuo, namuose pasitaiko ir išdaigų – pavyzdžiui, sugraužtas lovos čiužinys.
Vilnietė Gabrielė lenktynėse apsilankė su pusantrų metų Čile. Taksus augino Gabrielės močiutė ir tėvai, todėl, nusprendusi įsigyti augintinį, nedvejojo – rinksis taksą. Paklausta, kokiomis savybėmis išsiskiria šios veislės šunys, Gabrielė išskyrė jų užsispyrimą, linksmumą ir prieraišumą. „Įsigijęs taksą, niekada nebenorėsi jokios kitos veislės augintinio“, – įsitikinusi mergina. Žinoma, per pusantrų metų išdaigų nepavyko išvengti: buvo sugraužta ne viena šlepetė ir telefono įkroviklis.
Nors buvo girdėjusi, jog taksai sunkiai dresuojami, Čilė buvo kiek kitoks pavyzdys – ji mielai lankė pamokas.
Išskiria prieraišumas ir meilė šeimininkams
„Taksai – ypač meilūs šunys, ekspresyviai reiškiantys savo meilę šeimininkui ir aplinkiniams. Tiesa, jie girdi tuomet, kai to nori. Gali puikiai girdėti šnarantį skanėstų maišelį, tačiau nebūtinai – šeimininko kvietimą ateiti. Taksai – pakankamai savarankiški šunys, galintys patys priimti sprendimus, ir tas savarankiškumas pasireiškia kasdieniame gyvenime. Šie šunys nėra lengvai dresuojami, todėl tenka prisitaikyti prie šios jų savybės“, – pasakojo taksų šeimininkus į pirmąsias Lietuvoje lenktynes sukvietusi Dovilė, pati nuo vaikystės augusi su šios veislės šunimis.
Pirmąsyk vykusiose taksų lenktynėse keturkojai savo jėgas galėjo išbandyti sprinto rungtyje, varžydamiesi kostiumų parade ar ilgiausio takso rinkimuose, o sumanumą – pagrindinio renginio rėmėjo „Kormotech“ prekės ženklo „Club4Paws“ organizuotose „Geriausios nosies“ varžybose – įveikdami skanėstų galvosūkį.
„Šunys turi nepaprastą gebėjimą nepažįstamus žmones suburti į bendruomenę, o skirtingas patirtis paversti bendru džiaugsmu būnant kartu. Mums svarbu palaikyti iniciatyvas, kurios stiprina šį ryšį ir skatina atsakingą bei, žinoma, džiaugsmingą augintinių auginimo kultūrą, kartu – pabendrauti su šeimininkais, pasidalyti patirtimi apie augintinių mitybą ar priežiūrą. Tikime, kad rūpestis gyvūnų gerove ir pagarba vieni kitiems bei bendrystė kuria stipresnę, jautresnę visuomenę“, – sako „Kormotech“ direktorius Andrii Bereziukas.
Pirmosiose taksų lenktynėse starto liniją užpildė apie pusšimtis taksų, o podiumu žengė kupidono, raganos ar musmirės bei kitais kostiumais pasipuošę keturkojai. Renginį organizavo pasaulyje plačiai nuskambėjusių „Korgių lenktynių“ sumanytojai, jos rugpjūtį vyks jau penktą kartą.
