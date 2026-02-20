Legendinis Nidos katinas šaltą žiemą rado naują „darbo vietą“

Keturkojis šaltesniu metu strateginiu sumetimu įsitaisė šalia šilto radiatoriaus, kur jam šiluma bei ramybė garantuota, skelbia Neringos savivaldybė socialiniuose tinkluose ir dalijasi laimingo murklio vaizdo įrašu.
Nidiškiai ir kurorto svečiai jau ne vienerius metus pažįsta šį pūkuotą draugą. Katinas kasdien ramiai vaikšto po Nidą ir dažnai „sėdi savo vietoje“ – prie „Maxima“ parduotuvės, kur laukia ne tik maisto, bet ir praeivių paglostymų.
Iš kur šis murklys atsirado Nidoje tiksliai nėra žinoma – net vietos gyventojai nežino, iš kur tiksliai jis atklydo. Tačiau daugelis sutaria: katino „namai“ – visa Nida.
Ponas balionas: su tokiu aksesuaru katinas net ir kieme nepasimestų
Tiek vietiniai, tiek poilsiautojai juokauja, kad jis „dirba“ porinėmis dienomis prie vienos parduotuvės, o neporinėmis – prie kitos.
Nidos katinas – ne tik vietinė įžymybė. Apie šį katinėlį žino visa Lietuva, kaip apie vietos fenomenu tapusį gyvūną, kurį pamaitina prekybos centro lankytojai, nidiškiai ir poilsiautojai.
Susiję straipsniai
Neringos savivaldybėNidaKatinas
Rodyti daugiau žymių