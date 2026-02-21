Beširdiškas moters elgesys atsisuko prieš ją pačią: dėl oro uoste palikto šuns – rimti kaltinimai

Pareigūnai, gavę kitų keliautojų pranešimą, Harry Reid tarptautiniame oro uoste rado prie bagažo matuoklio pririštą auksaspalvį pudelį. Gyvūno savininkė buvo sulaikyta prie išvykimo vartų.
Policija pranešė, kad šuo buvo perduotas Gyvūnų apsaugos tarnybai, tačiau savininkei negrįžus jo pasiimti, gyvūną globoti ėmėsi labdaros organizacija. Jos atstovai teigė, kad sulaukė daugybės žmonių prašymų leisti pasiimti šunį, kurį valdžios institucijos pavadino Jet Blue, nes jis buvo paliktas prie aviakompanijos bilietų kasos.
Vaizdo įraše matyti, kaip vasario 2 d. moteris, kurios pavardė nebuvo paviešinta, su savo šunimi priėjo prie bilietų kasos ir kalbėjosi su oro linijų darbuotojais, po to nuėjo, palikusi šunį ant pavadėlio.
Policijos teigimu, oro linijų darbuotojai jai pasakė, kad ji neturi reikiamų dokumentų, kad galėtų keliauti su šunimi kaip pagalbiniu šunimi, ir atsisakė išduoti įlaipinimo kortelę.
Palikusi šunį, ji nuėjo prie išvykimo vartų, kur ją ir rado pareigūnai.
„Kai jos paklausė, kodėl ji paliko šunį, ji atsakė, kad aviakompanija neleido jai skristi su juo ir teigė, kad šuo turi sekimo įrenginį, o tai reiškia, kad jai buvo priimtina palikti gyvūną ir jis grįš pas ją“, – stebėjosi Las Vegaso policija savo pareiškime.
Jie taip pat pridūrė, kad „ji tapo priešiška ir priešinosi pareigūnų bandymams ją sulaikyti“.
Moteris taip pat buvo apkaltinta pasipriešinimu areštui.
„Negaliu patikėti, kad turime tai sakyti... bet prašome nepalikite savo šuns oro uoste – ar bet kur kitur“, – teigė policija „Facebook“ įraše.
Pudelio ir auksinio retriverio mišrūnas buvo perduotas Gyvūnų apsaugos tarnybai 10 dienų laikotarpiui, kuris yra privalomas, kad savininkas galėtų atsiimti šunį. Kadangi moteris negrįžo, šuo buvo perduotas globėjams.
Labdaros organizacija „Retriever Rescue of Las Vegas“ teigė, kad gavo „labai daug paraiškų ir užklausų“ apie Jet Blue.
Parengta pagal BBC.