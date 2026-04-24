AugintinisPamatyk

Lietuvos pasieniečių darbo vietose – netikėti svečiai: kadrai sužavėjo internautus

2026 m. balandžio 24 d. 15:16
Lrytas.lt
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) socialiniuose tinkluose pasidalijo akimirkomis – minint Šuns dieną, įvairiuose padaliniuose netrūko ne tik tarnybinių keturkojų, bet ir ypatingų svečių.
Daugiau nuotraukų (12)
Kaip skelbiama įraše, šią dieną VSAT štabe, Pasieniečių mokykloje bei kituose padaliniuose buvo galima sutikti ne tik tarnybinius šunis, bet ir pareigūnų bei darbuotojų augintinius.
Nuotraukose – įvairiausi keturkojai, lydintys savo šeimininkus į darbą ir tampantys neatsiejama bendruomenės dalimi. Tarnyba pabrėžia, kad šunys svarbūs ne tik atliekant tarnybines užduotis, bet ir kasdienėje pareigūnų aplinkoje.
„Ačiū visiems mūsų keturkojams – tiek tarnyboje, tiek namuose – už jų buvimą šalia ir kasdienę pagalbą saugant sieną“, – rašoma VSAT pasidalintame įraše.
Tarnybos paviešintos nuotraukos sulaukė didelio dėmesio ir šiltų reakcijų.
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.