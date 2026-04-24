Lietuvos pasieniečių darbo vietose – netikėti svečiai: kadrai sužavėjo internautus

Kaip skelbiama įraše, šią dieną VSAT štabe, Pasieniečių mokykloje bei kituose padaliniuose buvo galima sutikti ne tik tarnybinius šunis, bet ir pareigūnų bei darbuotojų augintinius.
Nuotraukose – įvairiausi keturkojai, lydintys savo šeimininkus į darbą ir tampantys neatsiejama bendruomenės dalimi. Tarnyba pabrėžia, kad šunys svarbūs ne tik atliekant tarnybines užduotis, bet ir kasdienėje pareigūnų aplinkoje.
„Ačiū visiems mūsų keturkojams – tiek tarnyboje, tiek namuose – už jų buvimą šalia ir kasdienę pagalbą saugant sieną“, – rašoma VSAT pasidalintame įraše.
Tarnybos paviešintos nuotraukos sulaukė didelio dėmesio ir šiltų reakcijų.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaitarnybiniai šunys
