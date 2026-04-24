Šuns dienos minėjime Kaune – simbolinė tarnybinio šuns išleidimo į atsargą ceremonija

„Greta kiekvieno stipraus šuns stovi žmogus – kinologas. Jų kantrybė, profesionalumas ir pasitikėjimu grįstas ryšys su šunimi yra tai, kas leidžia pasiekti tokių rezultatų. Tai partnerystė, kuri dažnai peržengia tarnybos ribas. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisideda prie tarnybinių šunų rengimo, priežiūros ir jų gerovės, drauge keliauja visą jų tarnybos laikotarpį ir dalyvauja oriai kaip tikrus karius išleidžiant į atsargą“, – sakė Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis.
Šių metų minėjime, pirmą kartą Inžinerijos bataliono istorijoje, iškilmingai į atsargą išleistas tarnybinis šuo – belgų aviganė Kaira. Uostytojos kelią Inžinerijos batalione Kaira pradėjo 2017 m. vasarą ir jau nuo pirmųjų tarnybos mėnesių išsiskyrė kaip itin protinga, imli ir lengvai auklėjama mokinė. Ji yra tapusi čempione šunų biatlono čempionatuose „Link tikslo“ ir „Ramziui atminti“, iškovojusi keturis vicečempionės titulus meistriškumo, orientacinio biatlono ir sprogmenų paieškos varžybose, taip pat keturis kartus skirtinguose čempionatuose yra lipusi ant trečiosios vietos laimėtojos laiptelio.
Simbolinės atsisveikinimo ceremonijos metu, po devynerių metų tarnybos, Kaira baigė aktyvią sprogmenų paieškos šuns karjerą ir perkelta į rezervą. Nuo šiol ji nebevykdys fiziškai sunkių užduočių, tačiau ir toliau liks batalione kaip reprezentacinis šuo bei leis laiką su savo vedliu – sprogmenų neutralizavimo vyresniuoju specialistu srž. Raimundu Braziu, dalyvaus šventinėse ceremonijose bei edukacijose. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą tarnybą, vedlys jau ieško naujo tarnybinio šuns – artimiausiu metu planuojamas kandidatų vertinimas ir tinkamumo tarnybai testavimas.
Renginio metu Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir Portugalijos kariuomenės tarnybiniai šunys kartu su vedliais demonstravo bendro paklusnumo, paieškos, apsaugos bei specialiąsias užduotis. Viena įspūdingiausių programos dalių – žmogaus paieškos ir neutralizavimo demonstracija. Jos metu buvo imituota nusikaltėlio paieška: šuo aptiko, sulaikė ir neutralizavo taikinį, atskleisdamas aukštą parengimo lygį bei vedlio ir šuns tarpusavio ryšį. Renginio svečiai taip pat galėjo apžiūrėti Inžinerijos bataliono technikos ir ginkluotės parodą.
Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, neseniai tapęs Lietuvos kariuomenės I divizijos dalimi, toliau stiprina savo pajėgumus ir integruojasi į divizijos struktūrą. Tokios iniciatyvos kaip Šuns dienos minėjimas prisideda prie bendruomeniškumo stiprinimo bei karių ir jų keturkojų partnerių ryšio puoselėjimo.
Lietuvos kinologų draugijos iniciatyva 2016 metais balandžio 24-oji paskelbta Šuns diena. Šios dienos misija – keisti visuomenės požiūrį į augintinius, akcentuojant, kad meilė, visų pirma, reiškia atsakomybę.
