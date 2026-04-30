„Baltic Winner“ parodos koncepcija patvirtinta FIF‘e generalinėje asamblėjoje 2015 m., nusprendus kasmet rengti šią ypatingą nugalėtojų parodą vienoje iš Baltijos šalių – Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje, laikantis tokių pačių aukštų standartų, kaip ir Skandinavijos „Winner Show“. Tad kartu švęsime ir „Baltic Winner Show“ dešimtmetį.
Italija, Vengrija, Prancūzija, Graikija, Portugalija, Nyderlandai, Čekija, Švedija, Ispanija, Rumunija, Lenkija, Norvegija, Suomija, Estija ir dar daug kitų šalių parodoje demonstruos savo ilgaplaukes ir trumpaplaukes, ilgauodeges ir beuodeges kares. Vien iš Suomijos atvyksta daugiau nei šimtas tituluotų ir retų veislių kačių.
Šioje parodoje populiariausi – didžiosiomis naminėmis katėmis tituluojami Meino meškėnai ir publikos numylėtiniai britai. Tačiau bus ir retų kačių veislių, kurias pamatyti proga pasitaiko gal tik kartą gyvenime – manksai, koratai, singapūros. Singapūros – tai mažiausios pasaulio namines katės didelėmis išraiškingomis akimis. Jos į Lietuvoje rengiamą parodą atvyksta iš Portugalijos.
Pasiilgote pūkuotųjų persų ir egzotų, Lietuvoje jau tapusių reta kačių veisle? Jų parodoje bus net vienuolika. O kokia gi paroda be nuostabiųjų mėlynakių Šventosios Birmos kačių?!
Šventosios Birmos katės atvyksta iš Italijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos.
Meino meškėnų, britų, norvegų miškinių, ragdolų, abisinų, selkirk, Kornvalio ir Devonšyro reksų, rusų melsvųjų mylėtojai turės galimybę pamatyti didesnes šių kačių grupes.
Ne visas kates galima vadinti ilgauodegėmis. Gamta sukūrė daugybę kačių veislių, papuošė jas įvairių spalvų kailiais. Trumpauodegės katės – taip pat nuostabus gamtos kūrinys. Jos tiesiog gimsta trumpesne uodega. Šioje parodoje bus net šešios trumpauodegės – manksai ir Kurilų bobteilai. Kurilų bobteilai – ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai. Kaip pasakoja šių kačių mylėtojai, Kurilų bobteilai, kurių uodegytės ilgis vos 3–8 cm, puikiai prisitaiko prie šeimos gyvenimo būdo, yra švelnūs su žmonėmis, puikūs medžiotojai ir žvejai, neturi kvapo. Visos trumpauodegės katės pasižymi šoklumu, lankstumu, elegancija ir gyvybingumu.
Ši paroda ypatinga ir tuo, jog galėsite pamatyti net 17 tituluotų sfinksų veislės kačių.
O ar žinote, kokia katė vaidina populiariame filme „Moteris katė“? Ateikite į parodą ir sužinosite, nes šios veislės kačių irgi bus.
Kačių parodos teisėjai
Estijos Kačių klubo „Felix“ prezidentė, FIF‘e Drausmės komisijos narė, visų veislių teisėja Marina Vinkel. Daugelį metų ji aktyviai veisė persų, egzotines kates ir Kornvalio reksus. Jei Marina būtų katė, ji norėtų būti Kornvalio reksu. Mėgstamiausia jos citata apie kates – Leonardas da Vinčis yra pasakęs: „Mažiausia katė yra šedevras“. Jos patarimas parodos dalyviams: „Tegul laimi geriausios katės! Sėkmės!“
George Dorgiakis iš Graikijos, FIF‘e teisėjas (1, 2, 3 kategorijų), kačių pasaulyje aktyviai dalyvaujantis nuo 2010 metų. Jis vertina ne tik kačių grožį, bet ir pačią dalyvavimo parodose patirtį, kuri, jo nuomone, yra ne mažiau svarbi nei rezultatai. Jei George būtų katė, būtų Šventosios Birmos katė. Mėgstamiausia citata apie kates: „Laikas, praleistas su katėmis, niekada nebūna iššvaistytas veltui“. Jo patarimas parodos dalyviams turi graikiško prieskonio: „Tegul kelias į Itakę būna ilgas“. Tai reiškia: mėgaukitės visa kelione – pasiruošimu, dalyvavimu, bendravimu ir pačia parodos patirtimi, nepriklausomai nuo rezultatų. Parodos dalyviams jis linki saugios kelionės ir sėkmės!
Visų veislių teisėjas Glenn Sjöbom iš Švedijos kačių pasaulyje nuo 1986 metų. Jei būtų katė, norėtų būti Burmos kate – ramus ir elegantiškas, bet prireikus – tikras kovotojas. Glenn juokauja, kad tikriausiai turi tiek pat gyvenimų, kaip katės – net 9. Patarimas parodos dalyviams: „Mėgaukitės, susiraskite naujų draugų ir kartu puikai praleiskime laiką!“
FIF‘e tarptautinė teisėja (2, 3, 4 kategorijų) Ksenia Sjöbom iš Švedijos. Ksenijos kelias iš didelės meilės gyvūnams peraugo į ilgametę aistrą katėms. Ji nuo 2008 metų aktyviai veikė kaip veisėja, parodų dalyvė, o dabar vertina kates tarptautinėse parodose, ypač domisi kačių genetika, veislių vystymusi ir kiekvienos katės unikaliu charakteriu. Jei Ksenia būtų katė, būtų senovės Egipto namine kate – elegantiška, pastabi, nepriklausoma ir pasitikinti savimi. Teisėja parodos dalyviams pataria: „Mėgaukitės kiekviena akimirka ir didžiuokitės savo nuostabiomis katėmis. Parodos – tai mūsų bendros aistros šventė, kur svarbiausia – džiaugsmas būti kartu, mokytis vieniems iš kitų ir grožėtis šiais nuostabiais gyvūnais“.
Sara Moroni iš Italijos – FIF‘e visų kategorijų kačių teisėja, Norvegų miškinių kačių veisėja, kačių pasaulyje aktyviai dalyvaujanti nuo 2010 metų. Jei Sara būtų katė, norėtų būti vėžlio spalvos norvegų miškinė katė – lengvai bendraujanti, draugiška, bet prireikus turinti charakterį. Jos mėgstamiausia – Hipolito Teno citata „Esu studijavęs daugybę filosofų ir daugybę kačių. Kačių išmintis yra nepalyginti didesnė“. Šios teisėjos patarimas parodos dalyviams: „Tegul jūsų katės spindi „Baltic Winner“ parodos scenoje, tačiau nepamirškite – didžiausias prizas yra ypatingas ryšys, kurį kasdien kuriate su savo augintiniais!“
Ad de Bruijn iš Nyderlandų yra FIF‘e teisėjas (1, 3, 4 kategorijų), kačių pasaulyje aktyviai dalyvaujantis daugiau nei penkis dešimtmečius. Nuo 1974 metų jis gyvena felinologijos ritmu, net 50 metų užsiima veisimu, o nuo 1990 metų dirba teisėju tarptautinėse parodose. Jei Ad de Bruijn būtų katė, būtų britų trumpaplaukis – atsipalaidavęs ir dėl nieko nesijaudinantis. Mėgstamiausias jo posakis apie kates: „Koks grožis!“ Šis teisėjas yra įsitikinęs, kad tai ne kartą ištars parodoje „Baltic Winner“. Teisėjo patarimas parodos dalyviams: „Mėgaukitės paroda, bendravimu su senais ir naujais draugais ir plokite visoms laimėjusioms katėms – net jei tai ne jūsų katė“.
Veikko Saarela FIF‘e – visų kategorijų kačių teisėjas iš Suomijos, kačių pasaulyje aktyviai dalyvaujantis nuo 1985 metų. Jo kelias prasidėjo nuo pirmosios mėlynos spalvos persų katės – tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, besitęsianti iki šiol. Veikko yra ilgametis persų kačių veisėjas bei aktyvus felinologinės bendruomenės narys – FIF‘e viceprezidentas. Jei Veikko būtų katė, būtų persų katinas – nuostabi, laiminga asmenybė, vos įžengusi į kambarį, iš karto patraukianti dėmesį, mėgstanti gyvenimo malonumus, neatsisakanti vonios, masažo ar bučinių! Mėgstamiausia šio teisėjo citata: „Jei katė nusprendė tave mylėti – nieko nepadarysi“. Šis teisėjas parodos dalyviams pataria: „Jei norite, kad jūsų katė laimėtų nugalėtojo titulą – dalyvaukite parodose ir rodykite ją tol, kol ji tokį titulą gaus!“
Stiuardų komanda – neatsiejama parodos dalis, be jų neįsivaizduojamas sklandus teisėjų darbas ringe. Stiuardai padeda palaikyti tvarką, ritmą ir ramybę – ir teisėjams, ir dalyviams. Dažnai katės jų rankose jaučiasi net ramiau nei šalia šiek tiek jaudulio apimtų šeimininkų.
Didžiuojamės stipria, profesionalia tarptautine stiuardų komanda! Šiemet ji atvyksta iš įvairių šalių: Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Suomijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės ir, žinoma, Lietuvos.
Stiuardų komandos stiprybė – profesionalumas, kantrybė ir meilė katėms. Svarbiausia misija – užtikrinti sklandų teisėjų darbą. Kas juos daro ypatingus? Gebėjimas sukurti ramybę net jautriausioms katėms.
Nepraleiskite progos pamatyti populiarias ir retas kates!
Žiūrovai kviečiami:
Šeštadienį – 10–17 val.
Sekmadienį – 10–16 val.
Bilietai parduodami renginio kasoje ir internetu Paysera tickets.
Rodyti daugiau žymių