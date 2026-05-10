Katino skrandyje ir žarnyne aptiko šokiruojantį radinį: tai pranoko viską

2026 m. gegužės 10 d. 12:33
Katinas, suėdęs 37 plaukų gumytes, veterinarų dėka buvo visiškai išgydytas, rašo BBC.
Katinas, vardu Banditas, slapta atidarinėjo stalčius savo namuose Milton Keynese, Jungtinėje Karalystėje, ir valgė plaukų gumytes, šeimininkams apie tai nežinant.
Anksčiau šį mėnesį vienerių metų amžiaus katinas buvo skubiai nugabentas pas veterinarus, kur veterinarė chirurgė Alina Tinson išėmė svetimkūnius iš jo skrandžio ir žarnyno, įskaitant plastikinio pirkinių maišelio fragmentus.
Ji įspėjo šeimininkus būti budriems dėl kasdienių namų apyvokos daiktų, kurie gali kelti paslėptą pavojų augintiniams.
Milton Keynese „Vets for Pets“ klinikos veterinarė sakė: „Labai raginame šeimininkus laikyti smulkius daiktus gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, ypač jei augintinis rodo nuolatinį susidomėjimą jais.“
Katino šeimininkas Luisas pridūrė: „Jam visada patiko žaisti su daiktais, kurie nebūtinai yra skirti katėms, bet šis atvejis pranoko viską, ką buvau įsivaizdavęs. Man labai palengvėjo, kad jis sveiksta, ir be galo dėkingas visam klinikos personalui, kuris juo rūpinosi.“
