Kraupus radinys pakelėje: ant šuns kūnelio – šimtai gyvių ir žiaurios žaizdos

Šuo, vėliau pavadintas Toniu, balandžio 18-osios rytą buvo rastas 69-ajame kelyje Volkoto mieste, pranešė Volkoto policijos departamentas (WPD) socialiniame tinkle „Facebook“. Šis departamentas taip pat administruoja miesto gyvūnų prieglaudą.
Pasak policijos, keli geros valios žmonės sustojo patikrinti šuns būklės, kuris iš pradžių buvo „laikomas negyvu“. Kas lėmė tokią jo būklę, kol kas neaišku.
„Atvykus į įvykio vietą mums buvo pasakyta, kad jis gyvas, tačiau gali paeiti tik trumpą atstumą, po kurio vėl sukniumba“, – teigė pareigūnai.
„Nematoma“ kliūtis tapo tikru iššūkiu: galvosūkis sukėlė ir pyktį
„Su jų pagalba – taip pat seržantui Talbotui ir pareigūnui Anzalonei sustabdžius eismą – mums pavyko saugiai jį sulaikyti, kad neišbėgtų į 69-ąjį kelią. Šuo buvo paimtas ir nugabentas į Volkoto gyvūnų prieglaudą“, – pridūrė WPD.
Apžiūrėję Tonį pareigūnai nustatė, kad jo kūnas buvo „visiškai apniktas erkių“, o ausys „taip pilnos erkių, kad jų vidus atrodė juodas“.
Susiję straipsniai
Policija taip pat nurodė, kad šuo turėjo „daug įkandimų ir durtinių žaizdų“ bei buvo „stipriai išsekęs tiek fiziškai, tiek emociškai“.
„Šiuo metu Tonis yra išsekęs, palūžęs ir akivaizdu, kad gyveno labai sunkų gyvenimą. Jam reikia laiko, priežiūros ir galimybės atsigauti“, – teigė pareigūnai.
Balandžio 20 dieną policija pateikė naujausią informaciją apie šuns būklę. Pranešta, kad išvakarėse jis buvo nuvežtas į „Mack and Molly's Pet Parlor“, kur kirpėjai „per 4,5 valandos nuo jo pašalino apie 890 erkių“.
Parengta pagal People.com.
JAVŠuoaugintinis
Rodyti daugiau žymių