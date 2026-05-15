2023 metais buvo patvirtinta, kad Marokas kartu su Ispanija ir Portugalija rengs 2030-ųjų pasaulio čempionatą, tačiau aktyvistai teigia, jog pasiruošimą šiam renginiui lydi žiaurus susidorojimas su milijonais benamių šunų šalyje.
Vietos gyvūnų gelbėtojai tvirtina, kad dalis gyvūnų buvo sistemingai nuodijami ir paliekami gaišti tiesiog gatvėse. Pastarosiomis savaitėmis nerimą keliantys vaizdai užfiksuoti keliuose miestuose.
Organizacija „International Animal Welfare and Protection Coalition“ (IAWPC) leidiniui „Daily Mail“ teigė, kad vienis iš tokių „skerdynių“ gegužės 9 dieną įvyko Salė mieste, kuris laikomas vienu būsimų futbolo čempionato centrų.
Pasak organizacijos „Al-Huda Association for Biodiversity and Cat Care“, šunų gaudytojai gyvūnus nuodijo miesto gatvėse. Teigiama, kad daugelis jų nebuvo įprasti benamiai – šunys buvo sterilizuoti, vakcinuoti, paženklinti oficialiais TNR ženklais bei registruoti veterinarų sistemose. TNR reiškia „pagauk, sterilizuok ir paleisk“.
„Tai, kas įvyko, yra moralinis ir teisinis nusikaltimas prieš gyvūnus, rodantis rimtą atsakomybės stoką“, – teigė organizacija.
Pastaraisiais metais Marokas plėtė programas, skirtas benamių šunų sterilizavimui, vakcinavimui ir paleidimui atgal į aplinką, siekdamas kontroliuoti didelę benamių gyvūnų populiaciją. Vis dėlto aktyvistai tvirtina, kad oficialią strategiją užgožia masinis gyvūnų žudymas, vykstantis užkulisiuose.
Anksčiau FIFA atstovas „Daily Mail“ teigė, kad kandidatavimo rengti 2030 metų čempionatą metu Marokas pabrėžė savo įsipareigojimą gyvūnų gerovei ir pristatė planus plėsti veterinarijos klinikų bei pagalbos benamiams gyvūnams programas.
„Pasibaigus atrankos procesui, FIFA toliau bendradarbiauja su vietos partneriais, siekdama užtikrinti, kad įsipareigojimai būtų vykdomi“, – nurodė organizacija.
Maroko ambasada Londone atmetė kaltinimus ir pareiškė, kad šalyje nevykdomas benamių šunų naikinimas. Ambasados atstovai pabrėžė, kad nuo 2019 metų Marokas įgyvendina programą „Pagauk, sterilizuok, vakcinuok ir paleisk“, taip pat investuoja į veterinarijos paslaugas ir gyvūnų priežiūros sistemas.
Vis dėlto IAWPC, vienijanti daugiau nei 80 organizacijų visame pasaulyje, teigia, kad įvykiai Salė mieste atspindi vis dažnesnius brutalius susidorojimus, prieštaraujančius oficialiems šalies pareiškimams apie gyvūnų apsaugą.
Gyvūnų gerovės organizacija taip pat teigė, kad negyvų šunų kūnai gatvėse pasirodė netrukus po to, kai Maroko valdžia pakvietė žurnalistus apsilankyti El Aarjate centre netoli Rabato.
Pasak IAWPC, tai galėjo būti bandymas sumažinti augančią tarptautinę kritiką dėl kaltinimų, kad prieš pasaulio futbolo čempionatą gali būti sunaikinta net iki trijų milijonų šunų.
Vizite dalyvavę žurnalistai pranešė, kad El Aarjate centre šunims įrengti erdvūs aptvarai, palaikoma švara, o darbuotojai reguliariai rūpinasi gyvūnais.
Tačiau IAWPC tvirtina, kad situacija už kamerų atrodo visiškai kitaip.
Organizacijų koalicijos vadovas Les Ward pareiškė, kad naujausi įvykiai sugriovė įvaizdį, kurį Marokas bandė parodyti pasauliui.
„Šie šunys jau buvo sterilizuoti ir vakcinuoti. Jie buvo paženklinti, registruoti ir turėjo būti apsaugoti pagal sistemą, kurią Marokas pristatinėjo tarptautinei bendruomenei kaip pažangią ir humanišką“, – sakė jis.
Gyvūnų teisių organizacija „In Defense of Animals“ taip pat pareiškė, kad sužeisti ir išsigandę gyvūnai išgabenami į atokias vietoves, kur nuodijami arba sušaudomi, o vėliau sumetami į masines kapavietes.
„Tokiuose miestuose kaip Marakešas ir Agadyras kas antrą dieną sunaikinama nuo 60 iki 70 šunų“, – teigė organizacija.
Socialiniuose tinkluose plačiai paplito nuotraukos, kuriose matyti kraujuojantys, sužaloti ir nuo šautinių žaizdų gaištantys šunys.
