Gegužės 11–17 d pajėgiausi pasaulio sportininkai su belgų aviganiais rinkosi Pecica mieste Rumunijoje. Čia vyko 2026 m. Pasaulio belgų aviganių čempionatas (FMBB 2026), kuriame dalyvavo gana gausi Lietuvos sportininkų komanda – Lietuvos atstovai varžėsi Agility, Obedience ir IGP rungtyse.
Šis čempionatas mūsų šalies sportininkams, belgų aviganių mylėtojams, buvo labai sėkmingas.
Pradėkime nuo IGP (Internationale Gebrauchshund Pruefung) rungtynių, kurias sudaro trys pagrindinės dalys: pėdsekystė, paklusnumas ir apsauga. Šiose varžybose savo jėgas išbandė Klaudia Balnienė su belgų aviganiu malinua Aston Martin from Metbox Team. Tai pirmoji Lietuvai atstovavusi pora, kuriai šįsyk pavyko išlaikyti visas tris Internationale Gebrauchshund Pruefung dalis. Galutinis rezultatas: A: 89, B: 87, C: 80. Ir tai suteikė šansą aplenkti 103 dalyvius ir iškovoti 32 vietą.
Vilnietė Inga Badaraitei (dresūros mokykla Šunų universitetas) ir jos augintinė Be’cola Balkūnai varžėsi Obedience – 2 varžybose. Pasiektas rezultatas įspūdingas – FMBB bronza!
2024 metais Be’cola Balkūnai, trumpiau, Kola, būdama viena jauniausių dalyvių, jau išbandė savo jėgas čempionate, jos debiutas tuomet buvo gana sėkmingas. Per porą metų sukaupta patirtis ir aistra Obedience – 2 sportui šįkart įvertinti aukščiausiais balais: belgų aviganė griunendalė Kola – tarp geriausių pasaulio belgų aviganių!
„Dovilė su Desi, Vaida su Šango, Edita su Lokiu ir aš su Brille – belgų aviganių vikrumo varžybose patyrėme ypatingas akimirkas. Jumping rungtyje iškovojome 3 vietą iš 28 komandų, o susumavus abi komandines trasas, į Lietuvą parsivežėme bronzą! Pirmą kartą su Brille, kuri tampa nuostabiu komandos šunimi, pasiekėme tokį aukštą rezultatą: 8 iš 8 – švarios trasos! Finaluose: Elka su Baico – 4 vieta, Brille – 8 vieta! Susumavus keturias Brilles individualias trasas – 2 vieta iš 127 dalyvių!“, savo socialinėje paskyroje rašo Agility sportininkė Jolanta Janušauskienė.
Čempionato rezultatai džiugina, o toliau – treniruotės, varžybų analizė, diskusijos ir planai kitąmet vėl išbandyti savo šunų gebėjimus Pasaulio belgų aviganių čempionate, kuris vyks Ispanijoje, San Fernando mieste.
