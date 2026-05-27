Vilnius tapo viso pasaulio kačių mylėtojų ir ekspertų dėmesio centru: sprendimai palies milijonus

Būtent šią savaitę, gegužės 27–30 dienomis, Vilnius tampa viso pasaulio kačių mylėtojų ir ekspertų dėmesio centru. Į Lietuvos sostinėje surengtą metinę Generalinę Asamblėją bei teisėjų seminarą susirenka delegatai iš keturiasdešimties valstybių. Šis renginys yra didžiulis tarptautinis įvertinimas Lietuvai, įrodantis, kad esame stipri ir pilnavertė globalios gyvūnų gerovės sistemos dalis. Keturių dienų sesijose Vilniuje priimami sprendimai nepaiso valstybių sienų – jie formuoja vieningą etinę sistemą, kuri tiesiogiai keičia kačių padėtį visame pasaulyje.
Felinologijoje atsakingas veisimas nėra tik apie gražius ar grynaveislius gyvūnus. Tai – griežtas planavimas, sveikatos testai, charakterio vertinimas, kontrolė ir, svarbiausia, atsakomybė už kiekvieną gimstančią gyvybę. Viena iš pagrindinių beglobių gyvūnų atsiradimo priežasčių yra neatsakingas, nekontroliuojamas dauginimas. Todėl kiekvienas sąmoningas žingsnis – tiek griežta veislynų priežiūra, tiek laiku atlikta naminių kačių sterilizacija ar visuomenės švietimas – priartina prie tikslo, kad neliktų beglobių kačių.
FIFe sistemoje veisimas be priežiūros yra neįmanomas, o registruoti veisėjai privalo laikytis griežtų taisyklių. Yra nustatytas minimalus amžius pirmajam kergimui, ribojamas vadų skaičius bei užtikrinami privalomi katės poilsio periodai. Šios nuostatos patikimai apsaugo gyvūnus nuo komercinio išnaudojimo.
Ne mažiau svarbi sritis – kova su paveldimomis ligomis ir etiški veislių standartai. FIFe reikalauja atlikti genetinius tyrimus rizikos grupėse, o parodose nedalyvauja ir nenominuojami gyvūnai, turintys ekstremalių anatominių bruožų, trukdančių jiems kvėpuoti, matyti ar natūraliai judėti. Grožis felinologijoje niekada neturi būti kuriamas gyvūno kančios sąskaita.
Tikroji šio darbo vertė – sveikos, puikios fizinės bei psichinės kondicijos katės, atitinkančios aukščiausius standartus. Felinologijoje parodos, teisėjavimas ir veisimas eina išvien. Tai ne tuščias mados reikalas, o ekspertinė sistema ir kartu edukacinė erdvė. Šviesdama visuomenę apie kačių elgseną bei poreikius, FIFe ir LFD „Bubastė“ padeda kurti kultūrą, kurioje katė yra gerbiama kaip gyva, jaučianti būtybė, o ne prekė. Visi sprendimai, kurie gegužės 27–30 dienomis bus priimami Vilniuje, tarnauja šiam bendram tikslui – kurti sveiką, saugią ir etišką kačių pasaulio ateitį.
