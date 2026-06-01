Automobilyje vienas paliktas šuo pašovė praeivę

Skotsblafio policija pranešė, kad šeštadienį, gegužės 23 dieną, apie 12.07 val. vietos laiku pareigūnai buvo iškviesti prie vienos parduotuvės gavus pranešimą, jog žmogus galėjo būti sužeistas iš pneumatinio ginklo. Tačiau policijai vykstant į įvykio vietą paaiškėjo, kad incidentas susijęs su šautuvu.
Atvykę pareigūnai rado pikapą su kemperiu. Automobilio keleivio pusės durys buvo apgadintos taip, kaip būdinga šūvio iš šautuvo padariniams.
Pasak policijos, automobilio savininkas buvo trumpam sustojęs prie parduotuvės. Tuo metu galinėje sėdynėje buvęs šuo perėjo iš vienos automobilio pusės į kitą ir netyčia aktyvavo šautuvą, kuriame buvo paliktas kovinis šovinys. Ginklas iššovė, nors automobilio savininko tuo metu transporto priemonėje nebuvo.
Netoliese prie šviesoforo sustojusi moteris buvo sužeista į ranką. Policijos teigimu, jos sužalojimai nėra pavojingi gyvybei. Nukentėjusiąją ligoninę nuvežė šeimos narys.
Po incidento policija gyventojams išplatino perspėjimą.
„Skotsblafio policijos departamentas primena visuomenei, kad pagal Nebraskos valstijos įstatymus draudžiama transporto priemonėje vežti užtaisytą šautuvą“, – leidiniui sakė departamento atstovas.
„Šis incidentas taip pat primena, kad ginklų saugumas yra itin svarbus juos naudojant, laikant, gabenant ar prižiūrint“, – pridūrė jis.
Įvykio aplinkybės toliau tiriamos.
Parengta pagal „People“.