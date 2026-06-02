Tarptautinėse parodose Palangoje – Lietuvos šunų triumfas

Kanados, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Airijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos, Juodkalnijos tarptautiniai šunų teisėjai kasdien turėjo įvertinti daugiau kaip tūkstantį įvairiausių veislių šunų ir išrinkti gražiausius.
Pirmą parodų dieną, penktadienį, gražiausiojo titulą laimėjo trakiškės Gintarės Tamašauskaitės Aliaskos malamutas CONTRACT WITH THE DEVIL SIELOS MISTERIJA. Antrą ir trečią parodų dienas – kaunietės Laurynos Kudirkienės Lasos apsas TAI FANZA LOTUS BLOSSOM.
Įveikę šimtus varžovų, pagrindiniai trijų parodų laimėtojai paskutinę parodos dieną susitiko „Supreme Bis“ konkurse. Šiam konkursui teisėjavo garsi Sibiro haskių veisėja ir teisėja iš Kanados Kim Leblanc. Atskridusi į Vilnių dar prieš parodas, ji pravedė LKD šunų veisėjams seminarą apie šunų anatomiją.
Trijų parodų nugalėjo titulą K. Leblanc suteikė kaunietės L. Kudirkienės išveistam Lasos apsui TAI FANZA LOTUS BLOSSOM – gerokai didesnė už patį nominantą taurė ir vėl liko Lietuvoje. Kovo pradžioje tarptautinėse šunų parodose Vilniuje tas pats Lasos apsas laimėjo „Supreme Bis“ nominaciją. Kas toliau, norisi paklausti šio žavingo šuns, juk jam visai neseniai, gegužės 23 – iąją, sukako tik dveji metai.
Išrinkti pačius gražiausius nebuvo lengva, nes pergalės vertų šunų buvo daug, ne veltui teisėjai atkreipė dėmesį į jaunąją kartą. Kaip paradoksaliai beskambėtų – profesionalumo siekiančių jaunų veisėjų, vedlių bei jaunų šunų kartą. Kad ant nugalėtojų pakylos Palangoje matėme Lietuvos šunų mylėtojų išveistus arba įsigytus šunis dar kartą liudija apie mūsų šalies šunų augintojų, ringo dresūros specialistų, kirpėjų nepriekaištingą darbą ir atsidavimą mylimai veiklai. Tai profesionalumo ženklai, kuriais galime didžiuotis.
Parodų sezonas lauko sąlygomis tik prasideda. Liepos 10 – 12 d. LKD kviečia šunų mylėtojus į tarptautines šunų parodas Molėtuose, rugpjūčio 7 – 9 d. Druskininkuose. O ateinantį savaitgalį visas dėmesys Bolonijai, jau ketvirtadienį čia prasideda Pasaulinė šunų paroda, kurioje taip pat dalyvaus ir Lietuvos šunų augintojai.
