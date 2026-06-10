Ukrainietė parodė milžiniško dydžio katiną: vadinu jį Hitleriu, bet reikėjo pavadinti Putinu

Savo „Instagram“ paskyroje (@nika_zemlyanikina) moteris paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kuriame pristatė milžinišką augintinį. Pasak jos, katinas labai mėgsta valgyti, anksti keliasi ir neretai kandžioja šeimininkei ausis, reikalaudamas pusryčių. Vis dėlto, anot moters, jis yra itin švelnaus ir draugiško būdo.
Vos per kelias dienas vaizdo įrašas sparčiai išplito internete ir sulaukė didelio dėmesio.
„Jo vardas Dzeusas, bet aš jį vadinu Hitleriu“, – juokaudama katiną pristatė N. Zemlianikina.
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Komentaruose internautai vienas per kitą dalijosi juokeliais ir stebėjosi augintinio dydžiu. Daugelis teiravosi, kiek sveria katinas, tačiau šeimininkė šios paslapties taip ir neatskleidė.
„Jis keliasi ketvirtą ryto ir kandžioja man ausis, kad duočiau konservų. Reikėjo pavadinti Putinu“, – juokavo moteris.
Ji taip pat kreipėsi į sekėjus rodydama savo augintinį: „Jis toks sunkus. Kodėl kandžiojiesi? Gražus, tiesa?“
Komentatoriai negailėjo šmaikščių pastebėjimų.
„Jis jau turėtų mokėti komunalinius mokesčius“, – juokavo vienas internautas.
Kiti rašė: „Tikras begemotas“, „Ar nekilo mintis, kad naktį jis gali lakstyti su žibaline lempa?“, „Čia tikrai katinas?“, „Labiau panašus į lūšį nei į katę, bet labai gražus“, „Jo ūsai kaip Salvadoro Dalí. Tikras gražuolis“.
Parengta pagal focus.ua.
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