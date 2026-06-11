Mažas kačiukas išgyveno 160 km kelionę įstrigęs automobilio grotelėse

„Šį rytą mūsų policijos departamentas sulaukė neįprasto pranešimo – Kennedy Highlandso rajone gyvenantis žmogus savo automobilio priekinėse grotelėse aptiko įstrigusį mažą kačiuką“, – gegužės 26 dieną socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Kennedy miestelio (JAV) policijos departamentas.
Policijos paviešintose nuotraukose matyti du pareigūnai – Ficarri ir Petersonas – stovintys šalia gyvenamojo namo kieme pastatyto automobilio.
Vienas pareigūnų rankose laikė gyvūnų transportavimo dėžę, o kelių priežiūros darbuotojai Jimas Gallagheris ir Toddas Castlevetteris gulėjo ant žemės bei bandė pasiekti po automobiliu įstrigusį gyvūną.
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Policijos teigimu, vairuotojas nė neįtarė, kad kačiukas įlindo į automobilio groteles jam būnant Brizvude.
„Vairuotojui nežinant, kačiukas įlipo į automobilio groteles, kai šis buvo Brizvude, ir visą kelionę namo praleido pasislėpęs transporto priemonės priekyje“, – teigiama policijos pranešime.
Pareigūnams pavyko gyvūną saugiai išlaisvinti.
„Mažasis keliautojas buvo sėkmingai išgelbėtas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie jo gelbėjimo ir parodžiusiems rūpestį“, – nurodė policija.
Kitoje nuotraukoje matyti jau išgelbėtas kačiukas, susirangęs gyvūnų transportavimo dėžėje ir smalsiai žvelgiantis į jį fotografuojantį žmogų.
Kennedy miestelio policijos vadovas Anthony Bruni neatskleidė vairuotojo tapatybės, tačiau „CBS Pittsburgh“ pranešė, kad jis vyko iš Merilando valstijos. Pakeliui vyras buvo sustojęs užkąsti Brizvude, o vėliau tęsė kelionę į Kennedy miestelį Pensilvanijoje. Iš viso automobilis nuvažiavo daugiau nei 100 mylių (apie 160 kilometrų).
Dar labiau stebina tai, kad vairuotojas apie netikėtą keleivį sužinojo tik kitą rytą, kai išgirdo miaukimą.
„Prie jo automobilio susirinko keli žmonės ir pasakė, kad po automobiliu matė vaikštantį kačiuką. Vyras apžiūrėjo automobilį, pasižvalgė aplinkui, tačiau jokios katės nepastebėjo. Jis pamanė, kad kačiukas tiesiog nubėgo šalin“, – „CBS Pittsburgh“ pasakojo A. Bruni.
Po gelbėjimo operacijos kačiuką laikinai priglaudė vairuotojo kaimynė. Ateityje gyvūnui planuojama surasti nuolatinius namus.
Kol kas mažylis yra prižiūrimas ir jau spėjo gauti vardą, įkvėptą vietovės, kurioje prasidėjo jo neįprasta kelionė.
„Jį pavadinome Breezy – Brizvudo garbei“, – juokdamasis „CBS Pittsburgh“ sakė A. Bruni.
Parengta pagal „People“.