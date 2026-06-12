Lietuvos veislynas „TAURO Kennel“ Bolonijoje pripažintas antru geriausiu pasaulyje

Šunų pasaulio olimpiada
Pasaulinė šunų paroda „World Dog Show“ tarptautinėje kinologijoje reiškia tą patį, ką sporte olimpinės žaidynės. Tai renginys, kurio laukiama metų metus, į kurį suvažiuoja stipriausi pasaulio veislynai, garsiausi teisėjai, gražiausi planetos šunys ir geriausi jų vedliai. Šiemet ši šventė birželio 3–7 dienomis vyko Italijoje, Bolonijos „BolognaFiere“ parodų centre, ir tapo viena didžiausių tokio pobūdžio parodų istorijoje.
Viename svarbiausių Italijos parodų centrų vykusio renginio statistika gniaužia kvapą: jo dienomis didžiuliuose paviljonuose pasirodė daugiau kaip 31 tūkst. šunų, pačiame pasaulio čempionate varžėsi apie 14 tūkst. keturkojų iš 70 šalių, o iš viso buvo pristatyta daugiau nei 400 tarptautinės kinologijos federacijos (FCI) pripažintų veislių. Čia susirinko tos pačios aistros vienijami žmonės iš viso pasaulio – nuo Japonijos iki Amerikos.
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Kauno veislynas „Tauro Kennel“ į Boloniją atvežė vieną didžiausių komandų savo istorijoje – net 30 šunų: 18 Pomeranijos špicų, septynis garbanotuosius bišonus ir penkis Maltos bišonus. Tai buvo ne šiaip šių trijų „Tauro Kennel“ puoselėjamų veislių šunų kelionė į parodą, o mėnesius trukusio pasiruošimo, treniruočių, kruopštaus darbo juos prižiūrint kulminacija.
Nelaimi greičiausias ar stipriausias
Kinologija – ypatinga veikla, nes joje pasiektų rezultatų neįmanoma išmatuoti nei sekundėmis, nei metrais, nei kilogramais.
„Čia nelaimi greičiausias ar stipriausias. Susijungia trys dalykai – šuns išvaizda, vedlio profesionalumas ir teisėjo akis, – aiškina J. Januškauskaitė-Plungė. – Kiekvienas teisėjas turi savo skonį, savo supratimą apie idealų veislės tipą. Vienam patinka vienoks šuo, kitam – visai kitoks. Tai šiek tiek primena meninį sportą ar šokius: gali viską atlikti nepriekaištingai, bet niekada nežinai, kas tą dieną labiausiai atkreips teisėjo dėmesį, palies širdį. Būtent todėl kiekviena pergalė tokio lygio renginyje sukelia tiek įtampos, tiek emocijų – ir tiek džiaugsmo.“
Konkurencija Bolonijoje buvo tikrai didžiulė. Tarpusavyje varžėsi 264 Pomeranijos špicai, 132 garbanotieji bišonai, 72 Maltos bišonai. Žengti į kiekvieną ringą reiškė stoti prieš geriausius iš geriausių pasaulyje.
Šioje kovoje „Tauro Kennel“ talkino tarptautinė komanda – puikūs vedliai, profesionaliai pristatantys šunį ringe ir padedantys teisėjui pamatyti visą jo potencialą, šiemet į Boloniją atvyko net iš Tailando, JAV, Latvijos ir Lietuvos.
„Tokiose parodose atstovauji ne tik savo veislynui, bet ir visai Lietuvos kinologijai, – sako veisėja. – Mano tikslas visada buvo auginti šunis, kurie ne tik atitiktų aukščiausius veislės standartus, bet ir pasižymėtų puikia sveikata, charakteriu. Šunis, kuriais galėčiau didžiuotis bet kuriame pasaulio kampelyje.“
Konkuruoja kelių veislių atstovai
Vienas svarbiausių visos savaitės įvertinimų atėjo birželio 6 dieną, kai vyko Pomeranijos špicų pasaulio čempionatas. Būtent tądien didžiojoje „Best in Show“ arenoje, veislynų konkurse, „Tauro Kennel“ buvo paskelbtas antru geriausiu veislynu pasaulyje.
„Man, kaip veisėjai, tai vienas reikšmingiausių įmanomų įvertinimų, nes jis parodo ne vieno šuns, o visos veisimo programos, pasirinktos krypties, viso gyvenimo darbo lygį, – kalbėdama apie tai J. Januškauskaitė-Plungė vis dar jaudinasi. – Nors mūsų veislynas Europos ir pasaulio čempionatuose ne sykį stovėjo ant nugalėtojų pakylos, kiekvieną kartą tai išgyvenu taip, lyg būtų pirmas. Kai ekrane pamatai savo veislyno pavadinimą, užrašą „Lietuva“ ir šalies trispalvę, ašaros tiesiog liejasi per kraštus.“
Šis pasiekimas patvirtina darbo nuoseklumą. „Pernai, su Pomeranijos špicais, „Tauro Kennel“ buvo pripažintas geriausiu veislynu pasaulyje (iš visų veislių), o šiemet – ne tik antru geriausiu visų veislių veislynu, bet ir Garbanotų bišonų (iš visų veislių) TOP6, – vardija veisėja. – Tokie stabilūs rezultatai rodo, kad einame teisinga linkme, o mūsų darbas, atranka, komanda ir ilgalaikė vizija duoda tvirtus, pasauliniu mastu matomus rezultatus.“
Sėkmė lydėjo ir kitą parodos dieną. Birželio 7-ąją vyko 9-osios FCI grupės pasaulio čempionatas, kuriame varžėsi „Tauro Kennel“ garbanotieji bišonai ir Maltos bišonai. Susidūrę su milžiniška tarptautine konkurencija, veislyno garbanotieji bišonai prasiveržė į geriausiųjų šešetuką – TOP6. „Labai smagu, kad esant tokiai stipriai konkurencijai mūsų garbanotieji bišonai pateko į TOP6, – džiaugiasi J. Januškauskaitė-Plungė. – Tai dar vienas įrodymas, kad pasauliniame lygyje stipriai konkuruojame ne vienoje, o iškart keliose veislėse.“
Mažieji stebuklai, kurie gimsta čempionais
Tačiau bene daugiausiai šilumos ir džiaugsmo veisėjai suteikė patys mažiausi jos auklėtiniai.
Vos penkių mėnesių Pomeranijos špicas Tauro Bartolomeo į parodos ringą įžengė pirmą kartą gyvenime – ir iškart pavergė visus. Jis ne tik tapo „World Hope Winner“, bet ir didžiojoje pasaulio arenoje iškovojo trečią vietą „Baby Best in Show“ – konkurse tarp visų veislių.
„Ringe jis jautėsi taip, lyg būtų gimęs tapti čempionu, – šypsosi J. Januškauskaitė-Plungė. – Tokios akimirkos primena, kad tikri čempionai gimsta su ypatingu potencialu ir į pasaulį ateina laimėti.“ Tą pačią savaitę garbanotoji bišonė Beatrix iškovojo „Puppy Hope Winner“ titulą.
Iš Bolonijos parsivežti ir du pasaulio jaunimo čempionų vardai – jais tapo Pomeranijos špicas Tauro Tampa ir garbanotoji bišonė Tauro Donda.
„Tauro Kennel“ duetas iškovojo rezervinę „Best in Show Pair“ vietą ir tapo antra gražiausia pasaulio pora: šioje rungtyje vertinama to paties veislyno kalė ir patinas, todėl toks rezultatas laikomas ypatingu veisimo kokybės ženklu.
„Tauro Kennel“ įkūrėjai ne mažiau svarbu nei atskiri titulai bendras veislyno lygis – ir būtent jis Bolonijoje atsiskleidė ryškiausiai. „Įsivaizduokite: jaunų kalių konkurse iš keturių geriausių pasaulyje net trys gimusios „Tauro Kennel“ veislyne, – pasakoja ji. – Daugybėje finalinių atrankų mūsų šunys stovėjo tarp keturių geriausių, užimdami antras, trečias, ketvirtas vietas. Veisėjui tai ne mažiau reikšminga nei vienas konkretus titulas, nes tai rodo stabilų, tvarų veisimo lygį.“
Iš viso iš šios parodos parsivežti net devyni Italijos čempionų titulai.
Į pergales sudėti dešimtmečiai
Už kiekvienos akimirkos didžiojoje arenoje slypi beveik trys dešimtmečiai darbo. Per visus veislyno gyvavimo metus „Tauro Kennel“ išauginti šunys iškovojo įspūdingą titulų kraitį – 35 pasaulio čempionų, 34 Europos čempionų ir 89 Amerikos čempionų vardus.
Pati J. Januškauskaitė-Plungė 2024 ir 2025 metais buvo pripažinta geriausia Amerikos Pomeranijos špicų veisėja – tai įvertinimas, iškeliantis Lietuvą į pačią aukščiausią šios veislės kinologijos viršūnę. „Tauro Kennel“ Lietuvos kinologų draugijos už gyvenimo nuopelnus įvertintas kaip geriausias veislynas Lietuvoje.
„Visą gyvenimą buvau be galo aistringai atsidavusi šiam pašaukimui, – sako veislyno įkūrėja. – Tai kelias, kuriame negali sustoti.“
Atstovauti visai Lietuvai
„Mūsų šunys gyvena kaip aukščiausio lygio sportininkai, – sako J. Januškauskaitė-Plungė – Kiekvienas turi individualų pasiruošimo planą, kruopščiai suderintą mitybą, veterinarinę priežiūrą, treniruotes ir nuolatinį specialistų dėmesį.“ Šunys keliauja pas skirtingus trenerius įvairiose šalyse – nuo Amerikos iki Latvijos, kur vertinamos jų stipriosios pusės, analizuojamos silpnesnės vietos ir kryptingai dirbama, kad jos taptų stiprybėmis.
Ne mažiau dėmesio skiriama psichologiniam stabilumui. Šunys mokomi dirbti ant įvairių dangų, priprasti prie skirtingos aplinkos, žmonių ir situacijų – jaustis užtikrintai, kai juos apžiūri teisėjas, liečia nepažįstami žmonės, kai aplink tvyro triukšmas ir įtampa.
Tačiau kiekvieną pergalę lemia kur kas didesnė komanda, nei matoma ringe. Beveik 28 „Tauro Kennel“ darbuotojai Lietuvoje dieną ir naktį rūpinasi šunų gerove: augina, maitina, prižiūri, socializuoja, stebi jų sveikatą ir taip kuria pagrindą būsimoms pergalėms.
„Didžiulė šių pergalių dalis priklauso mūsų komandai – vedliams, groomeriams, treneriams ir visiems, kurie ruošė šunis bei tikėjo bendru tikslu, – sako ji. – Tokiuose renginiuose laimi ne vienas žmogus. Laimi visa komanda. Ir kartu laimi Lietuva.“
Šiemet pasaulio čempionate Lietuvos vardas kartu su „Tauro Kennel“ didžiojoje arenoje nuskambėjo net tris kartus.
„Tą akimirką supranti, kad atstovauji ne tik savo veislynui ar savo šunims – tu atstovauji Lietuvai, – tyliai sako Janita Januškauskaitė-Plungė. – Ir būtent tai man visuomet buvo, yra ir bus didžiausia garbė bei didžiausia pergalė.“
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