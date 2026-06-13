Širdį draskanti nelaimė ir vienas stebuklas: po tragiško gaisro rastas išgyvenęs mielas gyvūnas

„Atlikdami gaisro tyrimą, netikėtai atradome gyvą mažą vėžliuką, nors anksčiau buvo baiminamasi, kad visi gyvūnai žuvo. Maža, bet stipri akimirka po labai sunkaus įvykio.“
Socialinių tinklų vartotojai komentaruose išreiškė palengvėjimą, kad atsparus roplys buvo rastas sveikas ir gyvas.
„Šis mažylis toks laimingas!“, – rašė vienas internautas. „Tokia nuostabi žinia po siaubingo įvykio. Tie vargšai gyvūnai tikriausiai buvo apimti panikos. Mano širdis plyšta dėl jų“, – rašė kitas.
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Mėgstama šeimų pramogų vieta, esanti „Watermill Industrial Estate“ parke Buntingforde, trečiadienį virto pelenais. Dešimt gaisrinių mašinų ir kopėčių platforma buvo skubiai nusiųstos į vietą – liepsnos buvo apėmusios visą pastatą.
Gaisre niekas iš žmonių nenukentėjo, tačiau buvo manoma, kad visi gyvūnai žuvo liepsnose. Tarp nelaimingų gyvūnų buvo surikatos, pelėdos, iguanos, milžiniški vėžliai ir didžiulė penkių metrų ilgio gyvatė.
„Anksti ryte gavome pranešimus apie didelį gaisrą „The Jungle Box“ patalpose Buntingforde. Gaisrininkai dėjo visas pastangas, kad sustabdytų gaisrą ir neleistų jam išplisti į kaimynines patalpas, – iškart po gaisro nurodė Hertfordšyro priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vyriausiojo viršininko pavaduotojas Darrenas Cookas. – Galime patvirtinti, kad gaisro metu pastate buvo nemažai gyvūnų, kurie neišgyveno.“
Tačiau vienam vėžliukui vis dėlto pasisekė.
GaisrasJungtinė Karalystėvėžlys
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