Po garsiojo dizainerio mirties 2019 m., sulaukus 85 metų, įvairūs užsienio žiniasklaidos šaltiniai skelbė, kad jo katė Choupette galėjo paveldėti reikšmingą dalį kelių milijonų vertės turto, rašo „The Atlantic“.
Pats K. Lagerfeldas anksčiau yra užsiminęs, kad augintinei skirta finansinė dalis egzistuoja. „Ji turi savo mažą turtą, ji yra paveldėtoja: jei man kas nors nutiktų, žmogus, kuris ja rūpinsis, neliks be nieko“, – yra sakęs dizaineris, cituojamas „CBS News“.
Vis dėlto buvusi K. Lagerfeldo namų šeimininkė Françoise Caçote, kuri rūpinosi kate dar dizaineriui esant gyvam ir tęsia jos globą po jo mirties, teigia, kad paveldėjimo klausimas iki šiol neišspręstas.
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„Noriu būti visiškai atvira – šiandien mes negavome visiškai nieko“, – teigė F. Caçote. Jos teigimu, dėl sudėtingos situacijos ji buvo priversta samdyti teisininkus, kad būtų užtikrintas galimas testamento vykdymas ir įgyvendinti K. Lagerfeldo pageidavimai.
Choupette atstovas Lucas Bérullier taip pat patvirtino, kad katė po šeimininko mirties jokio palikimo negavo, pažymėdamas, jog Prancūzijos teisė neleidžia gyvūnams tiesiogiai paveldėti turto.
„Įstatymas yra įstatymas – katė negali turėti banko sąskaitos“, – „The Atlantic“ sakė jis, pridurdamas, kad dar prieš mirtį K. Lagerfeldas namus, kuriuose dabar gyvena Choupette, buvo perrašęs jos globėjai.
Savo pasisakymuose F. Caçote teigė, kad šiuo metu svarbiausia užtikrinti katės gerovę ir laikytis dizainerio valios.
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„Kol vyksta visi procesai, darau viską, kad būtų įgyvendinti jo norai, ypač tai, kad Choupette nieko netrūktų. Tai mano prioritetas“, – sakė ji.
Ji taip pat pabrėžė, kad katė yra prižiūrima, mylima ir gauna visą reikiamą dėmesį, o situaciją tikimasi išspręsti taikiai.
Choupette atstovas papildomai teigė, kad garsioji katė vis dar generuoja pajamas iš reklamos ir kitų komercinių projektų, tačiau pridūrė, kad sumos nėra didelės.
„Atvirai kalbant, negalime prašyti milijonų už vieną įrašą ar fotosesiją“, – sakė jis.
Pasak jo, svarbiausia išlaikyti Choupette įvaizdį ir palikimą, tačiau pabrėžė, kad tai nėra vien finansinis klausimas.
„Tai sudėtinga situacija, nes viena vertus norisi išlaikyti legendą, bet tai nėra vien pinigai. Ji – pati įspūdingiausia katė pasaulyje, kultūros ir mados simbolis“, – teigė atstovas.
Parengta pagal „People“.
Karlas LagerfeldasKatėaugintinis
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