Po katės netekties – byla prieš ėdalo gamintojus: sprendimas ir kompensacija pribloškė

Kaip skelbia „People“, 2025 m. kovą pateiktuose teismo dokumentuose Timas Hansonas nurodė, kad bendrovė „Wild Coast LLC“, veikianti prekės ženklu „Wild Coast Pet Foods“, neatskleidė svarbios informacijos apie tai, jog jų naudojama žalia vištiena gali kelti didelę H5N1 paukščių gripo viruso riziką.
Vyras teigė šio maisto įsigijęs 2025 m. sausio pabaigoje po to, kai bendrovė jį reklamavo kaip JAV Žemės ūkio departamento (USDA) patikrintą produkciją, atitinkančią aukštus žmonėms skirto maisto standartus.
Netrukus po to, kai ketverių metų mėlynakė Siamo veislės mišrūnė Kira pradėjo ėsti šį pašarą, jos sveikata smarkiai pablogėjo. Vėliau Oregono žemės ūkio departamentas patvirtino, kad katei nustatytas paukščių gripas. Dėl to Kira ir kitos T. Hansono katės buvo izoliuotos.
„Nekaltas“ incidentas: kaltininkas net nemėgino sprukti
Teismo dokumentuose nurodoma, kad po kelių dienų gydymo, apsilankymų veterinarijos klinikoje ir skubios pagalbos gyvūnų ligoninėje, Kira 2025 m. vasario 9 d. buvo užmigdyta Portlando mieste esančioje veterinarijos ligoninėje.
Ieškinyje taip pat teigiama, kad bendrovė žalią vištieną tiekėsi iš Kalifornijos ir Vašingtono valstijų, kuriose tuo metu buvo fiksuojama daug paukščių gripo protrūkių. Pasak ieškovo, įmonė žinojo apie galimą riziką katėms, tačiau vartotojų apie ją neinformavo.
„Atsakovė neatskleidė, kad katės yra ypač jautrios H5 paukščių gripo virusui, kuris gali būti aptinkamas žalioje vištienoje“, – teigiama ieškinyje.
Bendrovės įkūrėjas Tyleris Duncanas savo atsakomybės nepripažino. Kaip skelbia „The Oregonian“, teismo metu buvo paviešintas garso įrašas, kuriame jis teigė žinojęs, kad pašaras sukėlė gyvūnams sveikatos problemų, tačiau pabrėžė nemanantis, jog būtent maistas tiesiogiai pražudė katę.
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„Žinau, kad šis maistas sukėlė gyvūnams sveikatos sutrikimų. Tačiau šeimininkai priėmė sprendimą gyvūną užmigdyti. Pats maistas katės nenužudė“, – įraše teigė T. Duncanas.
Bendrovė taip pat aiškino, kad jos produkcija buvo tikrinama nepriklausomoje laboratorijoje dėl galimos paukščių gripo taršos.
Iš pradžių T. Hansonas siekė prisiteisti 7 951 JAV dolerį arba 6880 eurų – beveik 7 904 dolerius veterinarijos išlaidų ir 47,97 dolerio už įsigytą pašarą. Tačiau prisiekusiųjų teismas priėmė jam gerokai palankesnį sprendimą ir priteisė 808 tūkst. JAV dolerių (699186 eurų) kompensaciją.
Vyras teigė, kad svarbiausias jo tikslas buvo ne pinigai, o atsakomybė.
„Norėjau padaryti viską, kad kitos katės nesusirgtų, o jų šeimininkams netektų patirti to, ką patyriau aš. Jaučiu, kad teisingumas buvo įvykdytas“, – sakė T. Hansonas.
Po teismo sprendimo bendrovės interneto svetainėje buvo paskelbtas T. Duncano atsiprašymas gyvūnų šeimininkams, kuriuos paveikė paukščių gripo protrūkis.
„Noriu nuoširdžiai atsiprašyti dėl skausmo, baimės ir nežinomybės, kurią daugeliui šeimų sukėlė paukščių gripo protrūkis ir mūsų reakcija į šią situaciją. Augintinių šeimininkai pasitiki mumis tikėdamiesi saugaus maisto savo gyvūnams, kurie yra visaverčiai šeimos nariai, todėl suprantu, kokį širdies skausmą sukelia augintinio netektis“, – rašoma bendrovės pranešime.
Jame taip pat nurodoma, kad po šio incidento įmonė sustiprino maisto saugos priemones, įdiegė papildomas žaliavų kontrolės procedūras bei pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su maisto saugos specialistais.
„Labai apgailestauju, kad mūsų reakcija šioje sudėtingoje ir precedento neturinčioje situacijoje neatitiko tokio atjautos, skaidrumo ir atsakomybės lygio, kokio žmonės iš mūsų tikėjosi. Į šį klausimą žiūrime itin rimtai ir esame pasiryžę ateityje dirbti geriau“, – teigė T. Duncanas.
Parengta pagal „People“.
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