Po marčios skambučio – gyvūnų gelbėtojų košmaras: uošvių namuose rasta beveik 150 augintinių siaubingomis sąlygomis

Tačiau tai, ką gelbėtojai rado Rutherfordo apygardos name, nustebino net visko mačiusius specialistus: šimtai čihuahua veislės šunų ir 12 kačių, besislapstančių po ūkinius pastatus, gyveno visiškai nekontroliuojamomis sąlygomis.
„Nuo pat atvykimo buvo aišku, kad šie gyvūnai yra krizėje“, – „People“ žurnalui sakė ARC vykdomasis direktorius Timas Woodwardas. Pasak jo, prioritetas buvo kuo greičiau išgabenti pažeidžiamiausius gyvūnus, užtikrinant, kad likusieji būtų išgelbėti saugiai ir humaniškai.
Pirminį pranešimą gavo ARC gelbėjimo koordinatorius Michaelas Cunninghamas, kuriam buvo pranešta, kad pagyvenusi pora susiduria su rimtomis sveikatos problemomis ir artimieji turi juos skubiai perkelti iš namų. Šeima tikėjosi rasti nedidelį kiekį augintinių, tačiau situacija pasirodė esanti gerokai sudėtingesnė.
Įtempta dvikova iki paskutinės sekundės: priešininkais tapę šunys kovojo dėl vieno
Namo viduje grindys buvo padengtos kelių centimetrų suspaustų ekskrementų sluoksniu, kuris net buvo „prisitvirtinęs“ prie baldų. Amoniako lygis buvo pavojingai aukštas. Vis dėlto, kaip teigia gelbėtojai, čihuahua šunys buvo pasiskirstę grupėmis skirtingose namo vietose – po sofa, miegamajame ir virtuvėje.
„Tose grupėse buvo mažiau konfliktų. Jie turėjo savo vietas, kur galėjo slėptis“, – aiškino T. Woodwardas.
Dar prieš galutinę gelbėjimo operaciją vietos gyvūnų kontrolės tarnybos buvo apsilankiusios ir nurodžiusios per savaitę iškelti visus šunis bei juos paskiepyti nuo pasiutligės, priešingu atveju grėsė baudžiamoji atsakomybė. Šeima, siekdama išvengti teisinių pasekmių, dalį gyvūnų perkėlė į lauko aptvarus.
„Uošvė neketino palikti namų, kol nebus pasirūpinta čihuahua. Galiausiai ji sutiko juos perduoti“, – sakė ARC vadovas.
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Tačiau situacija netrukus dar labiau pablogėjo.
Pasak gelbėtojų, lauko sąlygos gyvūnams buvo dar pavojingesnės – dėl streso ir vietos stokos šunys pradėjo tarpusavyje konfliktuoti, kai kurie išsilaužė iš aptvarų.
Vienas šuo buvo taip sunkiai sužeistas, kad jam prireikė skubios veterinarinės pagalbos dar prieš oficialią gelbėjimo operaciją. ARC nusprendė prašyti daugiau laiko ir galiausiai gavo trijų dienų atidėjimą.
2025 m. gegužės 9 d. komanda pirmiausia išgabeno 25 pavojingiausios būklės gyvūnus – naujagimius šuniukus, nėščias pateles, senyvus šunis ir gyvūnus su sunkiomis traumomis.
Keturi šuniukai gimė gelbėjimo centre, tačiau išgyveno tik vienas.
Gegužės 14 d. gelbėjimo operacija buvo užbaigta, pavadinta „Operation Little Dogs, Big Hearts“. Augintiniams nustatyta daugybė rimtų sveikatos problemų: kvėpavimo sutrikimai, sužeidimai po tarpusavio kovų, augliai, dantų ligos, kai kuriems šunims buvo net visiškai pažeisti žandikauliai, taip pat akių infekcijos ir širdies nepakankamumas.
Trys gyvūnai iš karto buvo nugabenti į skubios pagalbos kliniką. Vienai nėščiai patelei teko atlikti skubią operaciją dėl komplikacijų.
Operacijos metu iš viso išgelbėti 133 čihuahua šunys, vienas didesnis šuo ir 12 kačių – iš viso 146 gyvūnai.
„Mes visada tikimės įkandimų čihuahua gelbėjimuose, ir dažniausiai jų būna. Tačiau šį kartą beveik niekas rimtai nenukentėjo“, – sakė T. Woodwardas.
Tą pačią dieną gelbėtojai informavo šeimą, kad gyvūnai saugiai išgabenti. Vėliau artimieji nusprendė pagyvenusius tėvus perkelti į jiems nupirktą namelį ant ratų.
Visi 146 gyvūnai šiuo metu gydomi, vakcinuojami ir vertinami ARC gelbėjimo centre Tenesio valstijoje.
Dalis čihuahua jau perkelti į partnerių globos įstaigą Floridoje, kiti bus išvežti artimiausiomis dienomis.
ARC atstovai teigia, kad ši istorija greičiausiai prasidėjo kaip smulki veisimo veikla, tačiau laikui bėgant situaciją komplikavo ligos ir nebekontroliuojamas gyvūnų skaičius.
„Manau, kad jie abu rodė gyvūnams meilę ir dėmesį. Kai kurie jų buvo gana socializuoti – ten tikrai buvo meilės“, – sakė T. Woodwardas.
Tačiau, kaip pabrėžia gelbėtojai, meilės šįkart tiesiog nebeužteko – gyvūnų buvo per daug, kad būtų galima tinkamai jais pasirūpinti.
Parengta pagal „People“.
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